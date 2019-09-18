美47議員 挺台參與國際刑警組織

2019-09-18

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議員匡希恆等四十七位議員聯名致函美國司法部與國務院，呼籲行政部門支持我國參與國際刑警組織（INTERPOL）。外交部昨對此表示誠摯感謝，也呼籲INTERPOL應儘速就台灣參與做出妥適安排。

INTERPOL大會十月將在智利登場。匡希恆等四十七位眾議員十二日聯名致函美國司法部長巴爾與國務卿龐皮歐，支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織，以免造成全球防治犯罪缺口，徒增世界安全風險。

聯名函指出，台灣因不具INTERPOL會員身分，無法迅速與國際社會分享有關犯罪及可疑活動的資訊，形成全球防治犯罪的缺口，徒增世界各國的安全風險。

聯名函建議美國行政部門與台灣政府合作研擬相關協議，強調台灣刑事局對國際犯罪防治可以做出具體的貢獻；並建議行政部門在INTERPOL執行委員會下次會議中，提出支持台灣取得觀察員身分，以爭取其他INTERPOL會員國支持。

該聯名函由匡希恆眾議員發起，並獲眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾、外委會亞太小組主席薛爾曼、亞太小組共和黨首席議員游賀、眾院程序委員會主席麥考文、眾院科學太空暨科技委員會主席江笙等眾議員連署，展現美國國會對台灣參與INTERPOL的跨黨派強勁支持。

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