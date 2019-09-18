替郭討公道 老虎軍團拒投韓

2019-09-18

〔記者陳鳳麗、陳柔蓁／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘已宣布不參選二○二○總統，不過郭妻曾馨瑩的堂哥曾惠騰昨天指出說，由郭粉組成的「老虎軍團」震驚之餘，也有很多人想用實際行動幫郭董討公道，總統這一票不會轉投韓，且在高雄的郭粉也要投票罷免高雄市長韓國瑜。

高雄郭粉要參與罷韓

曾惠騰表示，老虎軍團成員從前夜到昨日不斷在LINE群組討論，大家都想再拚看看，希望勸說郭董十一月與其他政黨合作，由政黨推薦參選總統。屆時若郭仍不選，老虎軍團也不解散，會幫友郭立委參選人助選，但總統這一票，郭粉們幾乎都不會轉投韓。

曾惠騰也說，有的郭粉說要轉投給蔡英文，讓她教訓韓家軍；也有人說要投廢票或是當天不投票，幫政府多節省一點給韓的選票補助款。而住高雄的郭粉則號召「不只總統不投韓，還要投票贊成罷免高雄市長韓國瑜」，郭粉們要做投手，將國民黨三振。

曾惠騰也說，老虎軍團未來不會解散，將把力量放在輔選友郭的立委參選人，以該組織來從事公益活動，為社會貢獻一點力量。

郭台銘昨在臉書貼出影片，昭告不參與二○二○連署競選總統，郭在影片中說，「我不願參與政治鬧劇、也不忍心見到自己的支持者受到霸凌」，「中華民國是我們大家所愛」，呼籲「回歸理性、負責任，才能為下一代找到未來」。

郭幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨天接受廣播訪問時說，影片有「參加連署」、「不參加連署」兩個版本，「參加連署」版本會自動消失。

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