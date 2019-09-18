英韓大戰 贏的策略》說願景展高度 蔡連任關鍵

2019-09-18

記者蘇永耀／特稿

在鴻海創辦人郭台銘放棄參選後，明年大選回歸藍綠對決態勢，人氣逐漸回溫的蔡英文總統，除了鞏固基本盤，爭取藍綠以外更多選民的青睞，將是能否勝選連任的關鍵。

爭取藍綠以外更多選民支持

先前郭台銘是否參選引起藍綠陣營高度關注，在於台灣政黨政治發展至今，已發展出相當比例較無政黨取向的獨立選民，這些人尤集中在年輕階層，這也是第三勢力得以發展的空間。

當郭決定棄選，這段政治光譜遂成藍綠必爭之地。面對國民黨韓國瑜的挑戰，蔡英文必須展現出高度，爭取更大範圍的支持。目前的外部環境，包括美中貿易戰、香港反送中、乃至中國對台外交圍堵，蔡政府的抗中保台路線，後續還有賴政策面的支撐，避免淪為藍綠陣營互噴口水。如何在國際、尤其對美工作上，拿出更多外交實績，對港政策落實更多的人權作為，這都是蔡在總統高度上可以揮灑之處。

去年年底的敗選，蔡政府的執政亮紅燈。經過大半年的重整腳步，以及陸續推出大減稅等讓人民有感的政策後，支持度逐漸回溫，蔡總統終於可以大聲喊出「執政三年有成」。做為爭取連任的總統，小英不能僅停留在細數政績的階段，應積極擘畫今後四年的執政願景，台灣未來將面臨哪些內外挑戰，解決之道與發展藍圖為何，蔡英文都必須完整說明，也藉此顯示不同於地方首長的競爭高度。

明年除總統大選，在國會選舉方面，有國民黨的進逼，還有其他新舊政黨的強力挑戰，執政黨並沒有樂觀空間。郭台銘棄選只是說明第三勢力暫無強而有力的代表人選，但絕不意味這些票源會各自藍綠歸隊，立委選舉更是如此。母雞與小雞的合力，降低選民的分裂投票，蔡英文依舊要扮演好最關鍵的領頭羊角色，執政黨如果在國會淪為少數，未來四年的願景也將成為一場空談。

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