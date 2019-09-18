新聞幕後》他估算不會贏

2019-09-18

記者鄒景雯／特稿

在驚愕聲中，郭台銘連夜發表「不選」聲明，歷經一天的餘波盪漾後，許多人恐怕仍舊好奇：造成郭董臨陣止步的原因可能很多，但是最核心的關鍵究竟是什麼？他的真正考慮，對於研判台灣今後的政情，相信多少具有參考作用。

郭柯王聯盟在七月下旬逐步醞釀開始，郭台銘投入總統大選的意願，的確是居高不下，除了外界看到這段期間頻頻的公開活動之外，檯面下有兩個具體的指標，可以說明郭營應該是玩真的；一個是不只策士、幕僚不斷聚攏，形成團隊，郭台銘還請了專家學者著手在撰寫政見白皮書，以便有朝一日能向選民說明他的治國藍圖；這點說明他已經在做準備，不是來亂的。第二個是由於總統副總統選舉罷免法規定，不論是政黨推薦或連署人連署，都必須向中選會聯名申請登記，因此郭台銘甚至已經找到了副手搭檔，若干極內圈成員早就被告知了人選，只是被交代千萬不得外洩，避免增生困阻。

做了這麼多準備動作，卻在最後一秒踩下煞車，到底是為什麼？根據郭台銘事後對盟友的解釋，主要有兩大原因，第一個原因是要選就要有贏的把握，然經過相當時間的大數據分析，郭董認為如果郭柯王聯盟能夠完成充分的票源轉移與整合，或許還可以一拚，倘若前者是鬆散的組合，只由他一人單獨參選，在目前的政治局勢下，即使是三腳督，可能並無法打敗現任總統蔡英文；既然勝算估計是如此，是否應該冒進，無謂遭受各方必然的攻擊，就值得慎重斟酌。

前者若是理性的決定，第二個就是感性的原因。看到韓國瑜與國民黨這麼多人如此自信滿滿，認為提名正確，與大眾的認知顯有差距，郭董心中有氣未消，因此認為何必去蹚這場渾水，到時成為被卸責的藉口，那就讓韓國瑜與這些人自己去試試，負起所有成敗責任。這個說法也意味著郭台銘退黨之後，已是自由之身，未來他的資源與力量也將與國民黨不再有必然的牽掛。

不過，儘管退出連署參選總統，所謂不選最大，郭台銘可不會退出政治參與，他告訴友人：將會把精力放到立法院這一塊，打算重點培植一些立委參選人投入選戰，以便於明年的新國會可以影響政策與法案，改善民粹政治下的立法品質。換言之，若干已經曝光的郭家班成員，已經遷戶籍，各自在選區就定位，這些人的後續安排可望照舊，不會隨其「不選」而淪為無主的武士。畢竟，好不容易匯聚的「郭粉」，也必須要找到一些投票的出口。這個選擇，到頭來，與柯文哲竟然殊途同歸，可見柯Ｐ會算，郭董這個不少人眼中的「金主」，不是不會算，而是算得更精。

郭台銘打退堂鼓後，有人認為國民黨最後「換瑜」的機率並沒有消失，對於這點，應屬合理的推測，但經此周折，是否是郭董的主觀期待，恐怕變數已大，光是如何再次回黨，就是尷尬。在復歸藍綠對決之下，國民黨、外加一個中國共產黨，一起玩到這個地步，誰說郭董的估計不是正確的？

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