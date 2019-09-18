國民黨高層早知郭不選 黨紀免了

2019-09-18

〔記者施曉光／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘前天深夜宣布不參加總統選舉，國民黨高層事前就已經掌握郭的動向。國民黨副主席郝龍斌昨接受網路媒體訪問時透露，郭其實十五日就已經決定不參選，前天還邀他與媒體人趙少康在趙家討論退選聲明內容，他強調國民黨沒有道理因為郭退黨，就開除郭台銘的黨籍。

參與同一場節目的媒體人趙少康則爆料郭台銘不選的原因，就是郭一直覺得「願賭服輸」，心裡是這樣想的，既然參加國民黨初選輸了，「當時也講過，那就服輸嘛！那又怎麼樣呢！」

對於主持人詢問，郭台銘日後是否可能幫國民黨總統參選人韓國瑜站台？郝龍斌說，韓國瑜應該窮盡洪荒之力爭取郭台銘，而且韓是爭取郭支持的最關鍵人物。郭台銘已經講過，會支持所有理念相同的人，未來絕對會是一隻大母雞，郭願意幫忙站台的人，絕對可以增加勝選機會。

郭台銘本月十二日退出國民黨時，聲明中嚴詞抨擊國民黨，國民黨當天立馬回應要依照「黨員違反黨紀處分規程」辦理，「予以撤銷黨籍或開除黨籍之處分」，但就在郭宣布不參選總統後，國民黨態度已出現一百八十度轉彎。

文傳會代理主委程美華昨表示，經地方黨部初步了解後認定，郭的退黨聲明「情節不嚴重」，並沒有違反「一○九年中華民國總統與立委選舉中國國民黨黨員行為規範」，「所以沒有黨紀問題」，目前地方黨部也沒有召開考紀會議。一般預料郭的黨紀問題最後將以「大事化小、小事化無」收場。

至於郭台銘的退黨程序，國民黨組發會主委李哲華表示，入、退黨是個人自由，除非郭本人意願有變卦，否則仍須尊重當事人意願，因此未來收到台北市黨部呈報郭台銘的退黨公文時，會依程序完成註銷黨籍作業。

國民黨考紀會主委魏平政被問及郭台銘宣布不參選後，相關黨紀問題該如何處理？他第一時間的反應是「目前應該就是沒有了」，隨後也說要看地方黨部報上來的情況。至於郭台銘退黨聲明中嚴詞批黨的部分，魏平政則是緩頰，「這都可以商榷」、「還可以再討論」。

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