英韓大戰 贏的策略》找回流失選民 韓挑戰未減

2019-09-18

記者王榮祥／特稿

鴻海創辦人郭台銘前天深夜突然宣布不參與連署競選總統，國民黨總統參選人韓國瑜卻不一定好睡，除公開「尊郭」外，後續國政、市政如麻，諸多挑戰絲毫未減，最急迫的是要擬定能打動人心、重塑旋風的響亮政見。

議會開議 黨內整合 都須戰戰兢兢

郭董不連署競選總統，韓陣營評估利大於弊，至少對凝聚藍營士氣有一定助益，加上本土色彩濃厚的前副總統呂秀蓮宣布參選，原本藍營可能分裂的危機瞬間轉至綠營。

對此發展，韓國瑜也只能稍微喘口氣，因為即將開議的高市議會有在野陣營磨刀霍霍、副手人選與黨內整合都還要努力、如何拉回年輕族群與中間選民的認同更需琢磨。

距離較近的關卡，當屬九月下旬開幕的高市議會，這是韓國瑜的義務、也是牽絆。他可藉此展現短期政績，但也必遭強大反制，在野監督力道絕對高於上次大會，韓國瑜若又被惹毛，情急之下的驚人之語效應難料。

需要時間處理的，如各界關注的副手人選，以及王金平、侯友宜等黨內指標人士態度，都讓韓國瑜戰戰兢兢，稍一不慎，又會造成外界負面觀感。

鋼鐵韓粉與深藍支持群，應是韓國瑜略可寬心的一塊，但要離勝選近些，勢必要設法爭取更多年輕族群、中間選民的認同。

去年高雄市長大選，韓國瑜政見主軸「貨出得去、人進得來、高雄發大財」獲基層共鳴，但當時畢竟屬地方選舉，加上高雄經濟多年來確實有瓶頸，幾句庶民用語足以贏得不少支持；現階段的「台灣安全、人民有錢」雖然也有道理，但畢竟是全國性選舉，加上韓諸多政見在高雄尚未落實，被對手質疑根本「韓」口號，台北市長柯文哲更直言這八字是「廢話」。

未來韓陣營要找出能打動人心、重塑旋風、較為具體、可行性高的響亮政見，除有機會吸引年輕、中間、甚至淺綠目光，並甩掉落跑市長的包袱，仍須面對重重考驗。

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