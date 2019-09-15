北京傳5億美元 利誘索羅門

2019-09-15

〔記者彭琬馨、編譯茅毅／綜合報導〕媒體報導，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞有意在中國十一國慶前建交，北京涉外消息並透露，雙方於八月已談妥建交條件，中方欲以五億美元金援索國。對此，外交部發言人歐江安昨重申，「中國承諾華而不實」，呼籲索國有識人士及負責任的政治人物不可不察。

我向索國喊話：中國承諾華而不實

外媒昨也點名我加勒比海友邦海地是繼索羅門後，中國瞄準的下一目標，外交部鄭重澄清說，我國與海地邦誼穩固，關係友好。

我南太友邦索羅門近日頻頻傳出邦交不穩的訊息，索國跨黨派小組做成的調查報告並建議索國政府，應趕在中共十一國慶前與中建交。近日更傳出，索羅門已與中國談妥五億美元金援的建交條件，中方並將比照台灣做法，組成醫療團與農技團赴索國，不過此醫療團隊卻遭披露，疑似是曾捲入黑心疫苗事件的吉林幫團隊。

外交部昨重申與中國交往可能掉入的陷阱，並細數中國承諾多半華而不實、品質低劣且不實用。外交部並再批，索國跨黨派小組報告充斥扭曲、私利、誘惑及浮誇，相信其偏頗論點無法取信索國廣大的民眾及有識政治人物。

外媒：海地若認一中 北京願無償援助

此外，包括海地「新聞人報」、香港南華早報和「德國之聲」昨也報導，海地是中國瞄準的下一目標。中國駐海地貿易發展辦事處代表王向陽指稱，若海地政府能堅持「一個中國」原則，中國政府願和海地建立「正常的國家關係」，提供「無償援助、無息貸款與優惠貸款」，並「充分尊重接受國政府的意願」。一名要求匿名的中國社會科學院台灣研究所學者更聲稱，海地近期就可能拋棄台灣。

外交部對此鄭重澄清說，我國與海地邦誼穩固，關係友好，各項合作計畫均順利推動中。我國在海地執行的合作計畫成果深獲各界的肯定，海地高層也多次重申願深化與台灣的邦交關係，並將持續支持我國各項國際參與。

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