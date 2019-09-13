昔日嗆郭台銘「國家不可以受財團控制」議員酸柯文哲像「秘雕」

2019-09-13

〔記者郭安家／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘宣布退出國民黨，台北市長柯文哲昨下午赴議會施政報告，被台北市議員李建昌質詢酸說，四年前才嗆郭「這國家不可以受財團控制」，如今搞最大財團當總統，形塑此事的導演就是柯，柯很像黃俊雄布袋戲裡的「秘雕」（長相暴牙、駝背）。柯回說，「我們也沒被財團控制，中華民國也不會被財團控制」；柯還說，「我是有點駝背，但沒那麼嚴重」。

柯：我駝背沒那麼嚴重

李建昌表示，柯文哲看到郭台銘退黨，心情應該是暗自竊喜、暗爽；柯於議場直搖頭說「沒有」。李接著酸柯，是形塑此事的導演，應該要誇獎，柯不僅是政治圈最大名嘴，這幾年也犯了麥克風飢渴症候群，被媒體堵麥，什麼瘋話都講；而黃俊雄布袋戲有個角色，江湖上沒什麼朋友，但個性陰陽、黑白融合，要柯猜一猜是誰？

柯文哲回說，黑白郎君、真假仙？李建昌搖頭接著模仿「嘿嘿嘿嘿嘿」笑聲，柯才說「秘雕」？李說，「你就是江湖上沒朋友，功夫很厲害，很像秘雕」；指柯文哲二○一五年九月曾嗆郭台銘，「這國家不可以被財團控制，本政府也不受財團威脅」、「財團怎麼可以如此囂張」。李說，如今柯搞一個最大財團要當台灣總統。

對於李建昌酸柯是秘雕導演。柯回說，「我是有點駝背，但沒那麼嚴重。」

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