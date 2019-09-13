郭台銘可能選總統 蔡英文：民進黨很團結

2019-09-13

〔記者邱書昱／新北報導〕蔡英文總統昨天到新北市參訪科技業、食品業並關懷喜憨兒，對於郭台銘宣布退出國民黨，蔡英文面對媒體詢問時笑而不答；對於郭台銘可能參選總統，她表示，仍依照既有的規劃進行，民進黨非常團結，要集結最大的社會支持來贏得二○二○年的總統及立委選舉。

要集結最大社會支持 贏得大選

對於郭台銘批評蔡英文執政後，中國觀光客減少，她回應說，中國限制自由行並減少團客來台，目的都是針對台灣的選舉，台灣是民主社會，不能受到外來因素的干涉，她也向郭台銘喊話說，「這件事不應該批評自己人，請站在一起，不要受到外力干預。」

蔡英文與前行政院長賴清德傳出可能在十四日晚上的台南市後壁黃家古厝中秋音樂會「同台」，媒體昨天追問「蔡賴配」的可能性；她表示，民進黨很團結，她和賴清德的溝通也沒有問題，「會在最適當的時候提出最佳組合」、「中秋節希望大家可以團圓」。

對於柯文哲的媽媽日前說，蔡英文現在變得不夠辣；蔡英文回應說，每個人的口味不一樣，認真做事才是最好的口味。

有關屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居遭中國逮捕一事，蔡英文表示，陸委會、海基會已透過既有管道及其他方式，盡一切力量掌握和協助，以李孟居的人身安全和權益作為最高原則。

對於高雄市「大港開唱音樂祭」明年停辦，蔡英文說，希望高雄市政府能夠珍惜這項藝文展演，支持繼續辦下去。

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