新聞分析》八股廣告 拔劍出鞘序幕

2019-09-13

記者施曉光／特稿

國民黨大老群昨天在日報刊登「團結、奮鬥、救中華民國」廣告，無論內容、型式都十足的老掉牙，讓人回憶起過去傳統國民黨的老派風格，也忍不住要想瞄一眼報眉，這一天是否是「一九九九年九月十二日」？無論如何，結果已經證明廣告效益如何，也自曝負責與郭台銘接線的連戰、馬英九、郝龍斌等大老早已黔驢技窮，完全不被郭台銘甩理，只剩登報喊話一招。

從國民黨傳統宮廷政治文化經驗來看，這種登報喊話的動作，其實就是準備拔劍出鞘，刀影流光四射前的序幕，表面上向郭台銘喊話，實則演給目前仍在挺郭的藍軍支持者，先姿態做足，接下來就是黨紀開鍘、恩斷義絕。

只是，郭台銘、王金平前一天才高調倡議國家人民利益高於黨派利益，藍營大老隔天卻推出八股文章廣告，不但被譏提油救火，精彩度也遠不及於同一天撞期上檔的「大老婆敬告小三續集」半版廣告。

有趣的是，藍營廣告與「大老婆敬告小三」頗有異曲同工之妙，像極了「正宮」警告「二奶」，別想拐跑「親夫」家產（基本盤票源），搶在郭台銘正式宣布參選前，宣示地盤主權的味道，遠比溫情喊話更濃。

雖然郭台銘只是退黨，還未宣布參選，但從國民黨宣布依照「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」，而非「中國國民黨黨員入（退）黨辦法」處理郭案，即可看出藍營高層絕不會讓郭台銘輕易脫身，因為黨紀大刀若不出鞘，只怕難消全黨上下心頭之恨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法