綠營評估：郭台銘參選 蔡英文連任難度增大

2019-09-13

〔記者陳鈺馥、謝武雄／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘昨日退黨，面對總統大選可能從蔡英文總統對決高雄市長韓國瑜，轉變為蔡郭韓「三腳督」，民進黨人士分析，蔡連任挑戰更大，難度遠勝蔡韓二人對決。

前立委林濁水也直言，蔡英文是靠外在因素上來的，這是蔡的機會也是危機，若機會壓倒危機，對蔡較有利，反之若郭賭對了，就是蔡的危機。

桃園市長鄭文燦昨表示，郭台銘退出國民黨布局參選總統，主要是希望在兩黨之外，還有第三位候選人，讓總統選舉有更多競爭、民眾有更多比較，對台灣的民主來說，應該是好事。

蔡英文競選陣營發言人阮昭雄認為，一個曾是國民黨榮譽黨員的郭台銘說國民黨迂腐，確實格外諷刺。

林濁水：蔡有機會也有危機

民進黨內人士分析，國民黨已經實質分裂，郭至少是財團大企業家，韓國瑜市政表現全國倒數第一，只會講「發大財、他奶奶的」空話和髒話，經濟藍、知識藍的選票，未來將流到郭台銘。而根據多份民調顯示，蔡韓對決蔡都贏韓十個百分點以上，郭參選形成「三腳督」，蔡領先幅度縮小至個位數，顯示確有票轉投郭。

林濁水更直言，若形成「三腳督」對小英的變數更大，郭台銘不單是科技業，更是黑手傳統產業出身，郭了解產業是其優勢。蔡英文總統是靠外在因素上來的，這遠勝於個人因素，一路選來算是福氣很大，包含反送中、美中貿易戰議題，都是客觀因素大於主觀空間，經濟問題要關注中美貿易未來如何發展，這是蔡的機會也是危機，若機會壓倒危機，對蔡較有利，反之若郭賭對了，就是蔡的危機。

林濁水說，韓國瑜的策略是訴諸民怨，這些是很深民怨形成的鐵粉，但要國民黨知識藍、菁英藍選韓，他們又會感到害怕，「棄郭保韓很難發生！」至於「棄韓保郭」實務更難操作，想不出來要如何才能成功棄韓。

立委賴瑞隆則認為，郭、韓兩陣營未來勢必操作棄保，民進黨要注意的是郭、柯結盟，多少會吸到游離選票。

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