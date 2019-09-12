凍袂條 中常委嗆郭王：好聚好散

2019-09-12

〔記者施曉光／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平三人昨天大動作在新竹、台北異地兩兩合體，讓藍營幾乎「凍袂條」，國民黨中常委姚江臨昨在中常會前受訪向郭、王喊話，既然都已經是大人了，應該知道怎麼辦，「好聚好散，大家不要做得太難看！」

不過，國民黨發言人歐陽龍淡定表示，郭、王動作無涉黨紀，一切要等十七日是否有黨員同志登記參加總統選舉，黨中央才會做出處置，郭、王是否結盟或脫黨都仍未發生，沒有發生的事情，黨中央不會做處理。

姚江臨向王金平喊話，說國民黨從年輕栽培、提拔，連續十七年的立法院院長，連續四屆的不分區，「你用這樣來凌遲國民黨，他們早上不是說什麼道義嗎？黑道也有黑道的道義，人也有人的道義啊！這樣就不夠意思、不夠道義！」

向郭家借錢已還

至於郭台銘曾借錢給國民黨，姚江臨說，那是前主席洪秀柱任內向郭家借了一次，總共四千五百萬元，借後三個月內已償還，沒有再借。

國民黨中常委曾文培表示，國民黨的紅線很清楚就在那裡，只要郭、王登記連署，就是啟動黨紀的時候，但他也強調，郭、王昨天只是送月餅，如果這樣就要判斷郭、王一定會參選，未免過早。雖然基層很擔心郭台銘參選，但在還未確定前，黨應該開放態度，希望能整合成功。

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