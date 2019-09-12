滿意度全國墊底 綠促韓罷免自己 本尊現身：講完了沒

2019-09-12

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨十多位高雄市立委與議員昨前往高雄市政府，抗議市長韓國瑜施政滿意度全國墊底，要求履行「自己罷免自己」的承諾；韓國瑜突然現身，邀請綠營民代到咖啡廳坐著對話，卻對綠營訴求無正面回應，對滿意度墊底則說尊重，還幾度反問「講完了沒」？

民進黨立委劉世芳、李昆澤、許智傑、賴瑞隆，昨偕康裕成、簡煥宗、黃文益、林智鴻、高閔琳等十多位議員，齊聚鳳山行政中心，抗議高雄市長韓國瑜施政滿意度調查全國墊底，傷透、踐踏高雄人的心。

綠營訴求，韓曾說過做好做滿，還說若做不好（市長）會自己罷免自己，而天下雜誌調查頗具有公信力，絕非黑韓產業鏈，韓應兌現承諾、罷免自己，或乾脆辭職、專心去選總統，別耽誤高雄建設。

綠營民代抗議行動告一段落時，韓國瑜突然現身，邀大家到市府一樓咖啡廳坐著聊聊，現場民代、市府幕僚與轄區警方都一陣錯愕，後來民代順勢接受邀請，與韓坐在咖啡廳圓桌旁交換「意見」。

韓細數「爆肝政績」

席間，韓國瑜逐一聽取立委意見，也幾度嘗試闡述市府團隊「爆肝政績」，包括雙語教育、青年創業等，但對綠營訴求始終未正面答覆，僅重申「如果做不好、會自己罷免自己」，且將一張罷免書收進口袋。

綠營民代批評市政並頻頻追問是否辭職，韓國瑜幾度回問「講完了沒」？場面稍微尷尬，最後在綠營議員高喊「向高雄道歉！」聲中，結束這場對談。

韓國瑜事後指來者是客，只要有時間，願與綠營民代多溝通；綠營則認為，韓國瑜根本沒針對問題回應，對這場對話並不滿意。

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