韓市府查水表？ 「大港開唱」明年不唱了

2019-09-12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄已舉辦十一屆的「大港開唱」，在韓國瑜當選高雄市長後，大港開唱團隊稱「感受不到市府支持」，帶著不捨與遺憾的心情，昨晚宣布明年停辦。但根據知情人士透露，停辦的原因，竟是被韓市府「查水表」。

高市文化局：不便回應

高市文化局指出，「大港開唱音樂祭」明年停辦一事，文化局表示尊重，也深感遺憾。針對查帳一事，文化局則表示不便回應。

大港開唱團隊發出的聲明中指出，「今年初開始至今，我們感受到愈來愈強大的壓力，無論是令人疲於奔命的調閱資料或是議堂上的抨擊，甚至市長在面對質詢大港的回應，我們已經明顯感受不到市府對大港的支持」。

據知情人士透露，韓國瑜當選高雄市長後，開始著手調查前朝是否有弊案，除了氣爆的善款被抹黑追殺外，大港開唱也列調查範圍，大港在高雄唱了十一年，韓市府就派政風查了十一年的帳，有沒有查到弊案尚不知曉，但可以確定的是，韓市府把全台灣規模最大、以民間為主辦的音樂盛典趕跑了。

大港開唱團隊聲明指出，要建立一個成功的、受市民喜愛的音樂品牌，沒有超過十年的累積與堅持，是不可能達成的。遺憾的是，團隊已經明顯感受不到市府對大港的支持，同時，在這樣不斷消耗的過程中，也逐漸影響到籌辦下屆大港開唱的進度。這也讓團隊評估後預期，若明年繼續舉辦，很可能會碰到更多無法克服的困難，因此遺憾宣布明年停辦。

聲明強調，大港和大家一路追求的獨立自由的精神、平等進步的價值、多元與創新的勇氣，依然存在，也必須存在，那是我們在大港這自由的音樂國度裡，千錘百鍊後刻劃在心裡的生命意義。擦乾眼淚，我們都要向前。

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