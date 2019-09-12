拒與韓握手 優良師：就是不喜歡他

2019-09-12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天頒獎給資深暨特殊優良教師，前金幼兒園長鄭淑蓮拒絕與韓握手，媒體追問為何不握手？鄭淑蓮當場脫口而出：「因為打從心裡就不喜歡他。」

前金幼兒園長：以禮相待 本意非如此

鄭淑蓮事後也透過教育局回應：「人與人之間應該要互相尊重，我跟市長以禮相待的畫面也很清楚的呈現，為何一個不握手就能描述成這樣。本意非如此，請相關報導不要再製造對立，應回歸教育專業，謝謝。」

二○一九年度資深暨特殊優良教師表揚大會昨在高市社教館舉行，由韓國瑜、教育局長吳榕峯頒獎給廿五位特殊優良教育人員，一一四位各領域傑出教師，以及一千八百零五位服務滿十年至四十年的優良教師。

韓國瑜頒獎給特殊優良教育人員時，前金幼兒園長鄭淑蓮未如其他老師般與韓握手，但領獎後有點頭致意，她一轉身反倒跟台上其他領獎者微笑。

媒體問鄭淑蓮園長為何拒絕跟韓國瑜握手？她說「我就是不喜歡他」，快步回座位，面對追問，鄭淑蓮說：「因為打從心裡就不喜歡他。」

昨天接受表揚優良教師之一的黃智璋，就是「白眼女神」高雄市議員黃捷的父親，但他受獎時韓已離席，兩人未碰面。

黃智璋相當低調，表示認同韓國瑜對弱勢的作為，因為他的學校就是在做這部分；至於議會開議在即，黃智璋期許女兒黃捷做好自己，不要綁手綁腳，做好份內工作就好，「我是很開放的人，女兒做什麼都支持，我給她非常大空間。」

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