高雄／大選空戰加劇 假消息成國安問題

2019-09-02

記者黃良傑／特稿

二○二○大選升溫，網軍空戰加劇，原本戰場在社群網站FB（含粉專）、LINE，逐漸擴大，PTT疑被相中測試散播假消息「韓國瑜跳樓輕生」，離譜誇大的假消息，情治單位認為絕非測風向而是測驗檢警偵辦能量與能耐，另一目的就是丟槍給特定陣營撿。

韓國瑜恰巧昨天在彰化有造勢晚會，另韓常於週六日消失不在高雄，若只解讀成「黑韓」，恐太侮辱韓黑的智商，各陣營解讀有人故意丟槍給韓粉撿，產生韓又不在高雄是趁隙攻擊，以及黑韓不能沒人性、沒是非等各種說法，也不能排除中國刻意製造台灣內部動亂。

偵辦網路犯罪確有瓶頸，高雄檢警和刑事局仍破了許多案，陳其邁競選影片斷頭案、韓市長網路遭恐嚇案、前高雄市議長康裕成臉書遭盜用案，以及民進黨市議員林智鴻、黃文益、鄭孟洳、高閔琳及國民黨市議員邱于軒FB被網友恐嚇或侮辱案，都順利破案函送法辦，破案率不低。

此外，刑事局協助高雄警方追查網路恐嚇民代案，上次市長、市議員選舉期間，就受理廿多件，IP至少一半以上來自中國，其中恐嚇殺綠議員簡煥宗小孩的臉書帳號「程惠雯」，來自中國的網軍，利用VPN「翻牆」恐嚇南北、藍綠民代，包括藍委蔣萬安、名嘴黃光芹，高市藍議員邱于軒也不放，研判在製造台灣社會對立，假消息、網攻已是國安問題。

檢警不諱言，不少網路犯罪利用VPN「翻牆」，IP位址在境外，造成查緝困難，包括放假消息對前市長陳菊妨害名譽的李榮貴，還有恐嚇殺韓國瑜全家的呆丸狼，都因IP在境外，使得偵查出現盲點與斷點，最後陷入瓶頸。

不管是國安還是治安問題，社群網站包括LINE、FB或微信，究竟是哪一個單位管理？警方表示APP程式供人下載使用，雖由經濟部管理，卻忽略了這些程式已能供給視頻、通訊，進而成為犯罪或犯意聯絡的工具，若不啟動國安系統管理，一旦遭有心人或中國操弄，散播假消息或影響選情，恐帶給國家動盪與社會不安，社群網站如何管理及權責歸屬，遠較偵辦假消息還要當務之急。

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