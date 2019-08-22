民進黨苗栗立委 海線徵召羅貴星

2019-08-22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣第一選區立委被民進黨列為艱困選區，經數度協調後，黨中執會昨天決議徵召縣議員羅貴星披戰袍，迎戰國民黨老將陳超明。羅貴星表示，將立即於選區內八鄉鎮成立服務處，並爭取友好勢力認同；但綠營於苗栗第二選區立委人選仍舊難產，縣黨部主委杜文卿表示，希望以黨員優先，近期可望協調出合適人選。

出戰陳超明 羅︰義無反顧

苗縣立委第一選區又稱為海線選區，包括竹南、後龍、苑裡、通霄鎮、造橋、西湖、銅鑼、三義鄉等八鄉鎮，本屆選戰陳超明以四十二％得票率擊敗杜文卿的卅五％，連任成功。

羅貴星深耕三義、西湖、銅鑼鄉，去年以六千兩百餘票蟬聯第二選區議員，身兼苗栗縣小英之友會秘書長，如今獲徵召出戰陳超明；羅貴星表示，為黨披戰袍義無反顧，第一步要先於八鄉鎮成立服務處，立即掌握地方需求給予協助，快速打開海線戰場知名度。

此外，羅貴星也說，將於最短時間內提出政策白皮書，並陸續向友綠的勢力如竹南康家、吳宜臻子弟兵朱哲成等爭取認同，未來團結海線朋友，共同力拚翻轉苗栗。

山線人選目前懸而未決

至於綠營於第二選區（山線）立委人選懸而未決；杜文卿說，近日黨中央組織部有造訪苗栗，當時縣黨部明確表態希望以本黨同志為優先，且山線並非艱困選區，只要登記即可獲資格；他語帶保留說，「近日內就有合適人選。」至於外傳民進黨可能提名「刺客」，杜文卿認為機率很低。

朱哲成不排除加入民眾黨

而同樣有意參選海線立委的民進黨員朱哲成則表示，未來擬以無黨籍參選，但也不排除加入柯文哲組成的台灣民眾黨。

2020選舉#2020立委選舉

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