冷眼集》新結盟的背後

2019-08-07

記者鄒景雯／特稿

「郭王柯」的新結盟關係，已經穩定成形，無疑將成為二○二○大選的重要參與者。繼上週六（八月三日）郭台銘與王金平見面後，週一（五日）王金平與柯文哲也就未來政情交換了意見，這三人達成了一個兩大黨可能都無法確信的共識，那就是未來不論角色如何安排，三方在主觀意願上都認為必須合作。

截至目前為止，柯文哲告訴他盟友的，依舊沒有改變，就是自己這次不選，全力進攻立法院，然將支持郭台銘參選總統，其中很大的理由，除了認為郭董的財力較為豐沛之外，主要看重其來自企業界的背景，而且畢竟剛歷經過初選的暖身操兵，可以吸引到知識藍與經濟選民的青睞，這些條件將比柯更具威脅國、民兩黨的優勢。

從而，柯文哲藉由組黨為號召、造聲量，接續將扮演起重砲級的攻擊手與助選者，對蔡英文與韓國瑜展開左右開弓，目的就在召喚「氣英綠」與「厭韓藍」等含淚選民的來歸，既為撐起民眾黨的空間，也在幫郭董形塑其為「另一種選擇」的氛圍。這幾天，柯市長一下說蔡旁邊的人都貪污，一下子諷韓得意忘形，應當都經過了精算，具有明確的目的性。現在就看蔡、韓如何反推他們的因應策略？評估對了，可以在三腳督中避免被邊緣化，估計錯了，基本盤就會逐步被蠶食。

原本「冷處理」是避免被柯借力使力的一般性原則，但是比較尷尬的是，以幾位參選人各自佔據的光譜而言，柯直指團隊貪污這事的嚴重性，已經涉及政治與法律的雙重問題，尤其蔡英文又是現任總統茲事體大，倘若過度冷靜以對，很容易會先壞了「辣台妹」的品牌定位，讓支持者不耐：何辣之有？再讓游離選民產生蔡懼怕柯、柯較強勢的產品認知，因此在民間的殺傷力不容輕忽。

按照民眾黨昨日成立的陣容看來，未來恐怕仍是「空軍」見長，「陸軍」尚待觀察。例如，所謂「我和郭台銘才是美、日、中都可接受的人，韓國瑜劍指二○二○總統，是得意忘形」，對照於現實的真相，就是典型的宣傳戰、障眼法。

若講華府這次支持的人，不管你喜歡或是不喜歡，毫無懸念，就是蔡英文，甚至可以說是「唯一」。在川普治下，美國官員近年來私下的風格相當直率，基本上，他們對郭董有龐大的事業在中國是有看法，對於柯Ｐ崇拜毛澤東也很不解，並且對於其思路亦感到模糊，這些評價在台北外交圈根本不是秘密。

若說北京這次拍板的對象，不管你接受或不接受，交叉查證，正是韓國瑜，未見第二人想。在國民黨全代會通過提名後，許多在中國保持往來的元老、台商、地方派系、宮廟，最近都接到了國台辦的相同指令，要求他們集中力量協助韓國瑜，對岸並不樂見國民黨有人分裂而出，出現兩組人馬。因此韓總確實有理由得意，指他忘形，或許有忌妒的成份？

比較精準的描述是，郭王柯這個新組合，正受到美、日、中等涉台系統的高度注意與研析中，甚至因為對其動向影響掌握得不夠透徹，正皺著眉頭也說不定，對外沒有受到第一順位的祝福，並不表示對內不具招攬選票的能力，蔡韓對於外掛的投入角逐，都不能掉以輕心。

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