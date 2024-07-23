賴清德台語致詞竟遭白委痛罵 賴瑞隆：民眾黨與中共沆瀣一氣

賴瑞隆直言，賴清德以母語致詞獲得高度好評，民眾黨卻自降格調，與中國國台辦沆瀣一氣、扣帽子打壓。（資料照）

2024/07/23 14:15

〔記者陳政宇／台北報導〕身兼民進黨主席的總統賴清德日前在民進黨全代會以台語致詞，民眾黨立委林國成卻稱講台語是「把人民推入火坑的前兆」，想要獨立就直接明講。對此，民進黨立委賴瑞隆今（23）日反批，賴清德以母語致詞獲得高度好評，民眾黨卻自降格調，與中國國台辦沆瀣一氣、扣帽子打壓，相信台灣人絕不接受。

賴瑞隆今受訪表示，賴清德在民進黨全代會全程用台語演講，談到包括對自由人權、民主體制，甚至對台灣主體性的提升等，做了相當多說明，這是許多台灣人熟悉的母語，也獲得各界高度好評，何錯之有。

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賴瑞隆說，民眾黨竟自降格調，與國台辦沆瀣一氣，為了攻擊賴清德而引申惡意批評；呼籲民眾黨和國台辦應克制，若動輒以扣帽子的方式打壓台灣總統，難道會讓兩岸關係更好？這種攻擊其實只是讓關係更加緊張，相信台灣人民絕對不會支持、也絕不接受。

賴清德也質疑，林國成事後稱是支持者的說法，這明顯是卸責，人民有很多意見反映給民意代表，但民代提出批評時必須謹慎小心，將任何的民間說法用自己的嘴巴說出來，就代表是自己的意思。民代被批評後才卸責說是民眾所言，這都有失格調，應該為自己的嚴刑負責任。

民進黨立委林俊憲也提到，根據「國家語言發展法」第3條，無論華語、台語、客語、原住民語甚至手語，全部都是法定國家語言。第4條更規定，國家語言一律平等，「國民使用國家語言應不受歧視或限制」。

林俊憲說，執政黨主席用自己的母語、用法定的國家語言對自己黨內演說，卻被在野黨立委公然歧視，這不叫政治意識形態之爭，而是單純文化素養低落罷了。敢講國民黨都不敢講的歧視之語，果然是真正的「青出於藍」。

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