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因應明年立委大罷免 黃健庭：你來罷我 我們也可以罷你

國民黨秘書長黃健庭今日中午接受網路直播節目「中午來開匯」專訪。（「中午來開匯」節目提供）

國民黨秘書長黃健庭今日中午接受網路直播節目「中午來開匯」專訪。（「中午來開匯」節目提供）

2024/07/23 14:50

〔記者施曉光／台北報導〕因應明年2月1日過後可能來臨的立委大罷免時代，國民黨秘書長黃健庭今日中午接受網路直播節目「中午來開匯」專訪時指出，雖然社會將付出很大的成本，但如果民進黨選擇這樣做，國民黨當然就會正面迎戰，「你來罷我，我們也可以罷你，誰說不行！」如果大家覺得這是台灣必須要面對的。

至於目前進行中的基隆市長謝國樑罷免案，國民黨是要採取冷戰的態度，還是打一場熱戰，要與支持罷免方拚相對多數？黃健庭則說，很難操作，但他個人認為，國民黨不能夠被動，消極等待人家不通過罷免，因為這種作法非操之在我，所以國民黨現在就是要好好宣傳，告訴基隆市民如果支持謝國樑，願意守護基隆，讓基隆市好好的發展，大家就應該出來投下不同意罷免票。

黃健庭指出，謝國樑當初以9萬6000多票當選基隆市長，這次通過罷免的門檻卻只需要7萬6000多票，甚至有些立委以11萬多票當選，如果被罷免只要7萬多票就能通過，他覺得不合理，但國民黨推動修訂選罷法，並沒有碰觸通過門檻，只是針對連署規定訂得更加嚴謹。

黃健庭還說，目前罷免案連署只需要抄抄寫寫，真的太容易了，國民黨希望把連署要件訂得更嚴謹，而且這是過去民進黨立委吳秉睿的提案，他並指出，連署獨立總統參選人需要附身分證，像今年總統大選支持前鴻海董事長郭台銘獨立參選的連署中有5000多個死人，顯然有偽造文書的情形，如果連附身分證都還有5000多個死人連署，不必附身分證的罷免案，違法連署情況就會更多，因此國民黨才要推動修法。

此外，談到今年總統大選民進黨政府動用國家機制，在投票前發出警告中國飛彈簡訊

黃健庭表示，最後證實那只是中國發射衛星，不是飛彈，當天晚上國民黨總統候選人侯友宜的民調支持度就因此掉了4%，而且受影響不是只有總統選舉，立委選舉尤其在南部地區，國民黨有幾席候選人地方上原本非常看好，例如高雄左楠以及鳳山選區，原本都有當選機會，最後卻受飛彈簡訊的關鍵影響而落敗。

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