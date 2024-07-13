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國民黨基隆宣講 謝國樑稱罷免沒正當性、籲把不同意票催出來

基隆市長謝國樑表示，對市政相當有信心，而罷免案無正當性，未來罷免潮對台灣民主是傷害。（記者羅國嘉攝）

基隆市長謝國樑表示，對市政相當有信心，而罷免案無正當性，未來罷免潮對台灣民主是傷害。（記者羅國嘉攝）

2024/07/13 13:54

〔記者羅國嘉／新北報導〕基隆市長謝國樑身陷罷免危機，今日出席國民黨舉辦的「守護基隆守護國會，反惡罷挺善樑」看板揭幕暨宣講活動；國民黨秘書長黃健庭表示，修改「選罷法」是要改善制度，不是用在謝國樑；謝國樑則說，上任以來都積極推動施政與減債，對市政相當有信心，而罷免案無正當性，未來罷免潮對台灣民主是傷害，並喊話民眾把不同意票催出來，目標一定要讓不同意票高過同意票。

國民黨13日上午10點在基隆市黨部舉行宣講活動，國民黨秘書長黃健庭、立委林沛祥、葉元之及基隆市黨部主委吳國勝等人出席力挺；謝國樑指出，上任以來積極推動施政與減債，所以對市政相當有信心，而這場罷免案不只攸關基隆，也關係到明年國會和整個台灣未來，所以希望市民別以為不出來投票，就是表現支持方式，未來會辦更多宣導，讓所有市民都能出來投下支持不同意罷免。

黃健庭表示，民進黨用東岸停車場這個糾紛來提出謝國樑罷免案，但罷免案從頭到尾就是荒謬、充滿惡意、毫無正當性，絕對不可以坐等同意票不超過門檻，國民黨的目標就是要讓不同意票高過同意票；他也強調，對謝國樑充滿信心，但對「選罷法」非常擔心，因為連署可以作假，罷免門檻過低，將近10萬票當選，但近7萬6千票就可罷免，民進黨不斷阻擋，但國民黨修改「選罷法」是要改善制度，不是為了謝國樑。

立法委員葉元之認為，民進黨過去覺得罷免制度不合理，現在卻利用不合理的制度，並用抹黑造謠的方式來罷免，這就是惡霸，現在民進黨也想用同樣的手法，用7萬多票罷免一年多前以9萬多票超過50％民意選上的謝國樑，民進黨現在就怕4年所有政見兌現後，更加無法選贏。

基隆市長謝國樑、國民黨秘書長黃健庭、立法委員葉元之等人，出席「守護基隆守護國會，反惡罷挺善樑」看板揭幕暨宣講活動。（記者羅國嘉攝）

基隆市長謝國樑、國民黨秘書長黃健庭、立法委員葉元之等人，出席「守護基隆守護國會，反惡罷挺善樑」看板揭幕暨宣講活動。（記者羅國嘉攝）

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