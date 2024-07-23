國會擴權若違憲 黃健庭：擬杯葛預算與大法官人事或上街頭

國民黨秘書長黃健庭（左）今日中午接受網路直播節目「中午來開匯」專訪時指出，未來如果憲法法庭確定宣告國會擴權法案違憲，國民黨未來的可能選項包括杯葛預算及大法官人事同意權、帶領群眾走上街頭或再次推動修法。（圖擷取自直播畫面）

2024/07/23 13:47

〔記者施曉光／台北報導〕憲法法庭日前針對藍、白兩黨通過的國會擴權案裁准暫時處分，國民黨秘書長黃健庭今日中午接受網路直播節目「中午來開匯」專訪時指出，未來如果憲法法庭確定宣告違憲，包括杯葛預算以及大法官人事同意權，帶領群眾走上街頭，或再次推動修法，都是國民黨未來的可能選項。

黃健庭表示，雖然暫時處分並非最終戰，但從憲法法庭可以「不顧案件審理原則」、「快速做出決定」可以看出「大法官們的心證蠻清楚」，國民黨對後續釋憲結果不敢樂觀，只是現在還有一點期待，畢竟司法作為社會公義的最後防線，如果連大法官都會淪喪、按照劇本演出，這個國家就沒有盼望可言。

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對於主持人詢問，是否考慮杯葛預算以及大法官人事同意權，或帶領群眾走上街頭，推動再一次修法？黃健庭說，「這些都是可能選項」，「如果屆時人民按捺不住，都有可能」，目前國民黨仍在聽各方意見，預估釋憲結果最快可能落在9月，7名大法官的任期屆滿會在10月份。

有關是否支持國民黨立委翁曉玲提案修法，要將大法官釋憲人數從現行人數半數以上，修改為法定總額15人的過半數，以癱瘓未來憲法法庭召開？黃健庭說，這還要與民眾黨進行商量，畢竟國會改革法案是藍、白兩黨推動的結果，最後要採取什麼行動，尤其在立法院內的作為，都需要再進行商議，同時癱瘓司法院或憲法法庭是否符合民意，也都還要再觀察。

主持人追問，國民黨敢不敢採取強硬作法？黃健庭回稱，「沒有什麼不敢」，但重要的是評估可能結果，如果採取強硬作為，最後無法得到人民的認同，尤其是帶領民眾走上街頭，要如何收場，都需要好好的評估。

黃健庭並批評民進黨公然說謊，把藍、綠推動的國會改革法案說成是配合中共、違法擴權，而且憲法法庭裁決暫時處分後，連公文書都沒有提供，在野黨必須自行上網查閱，再加上暫時處分是以如此超快的速度決定，同時開庭時贊成、反對人數不對等，有明確「做球」的情形，他並批評現在的民進黨政府是「民選獨裁制」，把一些獨立機關人事全都一手掌控在手中，司法、中選會、NCC都已經成了附隨組織、側翼。

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