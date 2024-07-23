謝國樑廟口挺樑取暖突取消 張之豪：可做的遠大於找攤商宣傳

基隆市議員張之豪。（資料照）

2024/07/23 14:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市議員張之豪表示，昨天下午謝國樑市長發了一個採訪通知，說要去擅自代表整個廟口夜市出來表明挺樑立場的攤商吃宵夜，後來又緊急取消了該取暖行程。張之豪表示，謝國樑與其大難臨頭了再去消費取暖，何不平日多關心這些人潮密集區域，把排水、衛生、輔導的工作多做一些？

張之豪在臉書PO文表示，昨天下午，謝國樑市長發了一個採訪通知，說當晚要去廟口某攤位吃宵夜，歡迎媒體朋友來採訪，他要去的，當然就是那攤擅自代表整個廟口夜市出來表明挺樑立場的攤商，民主社會，本來誰都可以有自己的意見，但若用夜市自治組織的公器，當作自己社群網路來抒發己見，那被人質疑，也是難免，不久後，謝市長又緊急取消了該取暖行程。

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張之豪指出，也許攤商自己發現會越描越黑，也許市長發現這又是一起謝國樑自己創造的公關危機，他們又臨時取消這個宵夜公關行程，他在政論節目上，首先幫廟口夜市講話，說廟口攤商都是生意人，根本就沒人想碰這個政治議題，而且就他自己認識的，好幾攤都不支持謝國樑。

張之豪指出，謝國樑市長根本很少吃這種街頭小吃，來廟口消費吃東西的次數寥寥無幾。若他真的有來，張之豪想給他來個廟口美食小考，要問謝國樑豆簽羹在哪、油粿在哪，看他講不講得出來，廟口小吃，無論仁三路還是愛四路的，各種政治立場都有，與其大難臨頭了再去消費取暖，何不平日多關心這些人潮密集區域，把排水、衛生、輔導的工作多做一些？

張之豪直言，謝國樑不用像他一樣對廟口小吃如數家珍，但身為市長，可以為廟口做的，遠大於半夜去找個攤商宣傳取暖。

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