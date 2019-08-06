APPU歡迎晚宴 蘇嘉全盼攜手凝聚亞太共識

2019-08-06

〔記者呂伊萱／台北報導〕「亞太國會議員聯合會（ＡＰＰＵ）」昨在台北圓山舉辦歡迎晚宴，立法院長蘇嘉全做為東道主致歡迎詞，盼所有夥伴在此次會中充分對話，凝聚亞太共識，攜手為區域永續發展開創新局。我太平洋友邦索羅門、吉里巴斯、馬紹爾、諾魯與吐瓦魯等五國議長難得共聚一堂，ＡＰＰＵ中央秘書處秘書長鈴木榮一、帛琉副議長等共十五國外賓皆親臨盛會。

17國外賓今出席年會

ＡＰＰＵ時隔五年再度於台北舉辦年會，也是我國第十次主辦ＡＰＰＵ年會，自昨日起至七日在台北圓山飯店舉行，估計有十七國、逾百人共襄盛舉，包括四十八位外國議員。

ＡＰＰＵ昨舉行歡迎晚宴，已有十五國外賓與會，其中我太平洋六友邦全數到齊，索羅門、吉里巴斯、馬紹爾、諾魯與吐瓦魯等五國議長親自率團來台，帛琉則由副議長率團，日紐澳泰與關島等國的議員亦參與活動。

ＡＰＰＵ今年年會的主題為「海洋民主及永續印太」，蘇嘉全於晚宴致詞提到，台灣將在年會中提出「海洋文化的連結與維護」、「深化民主交流」及「永續經營的政策作為」等幾項願景，並將提出詳細報告。

蘇嘉全也說，多數在座者的國家都是被大海擁抱，而海洋國家最大的共通點就是人民胸襟廣闊、友善包容、重視環保永續。蘇嘉全也與在場嘉賓分享台灣俗諺「吃果子拜樹頭」，他說，這句話是告誡子孫飲水思源，也就是人們享用甜美果實是依靠自然的滋養，「自然永續，人類才能永續」。

蘇嘉全接著強調，無論面對自然氣候變遷或是區域安全挑戰，中華民國台灣做為亞洲的民主國家，願意為區域永續發展持續貢獻心力。

蘇嘉全期盼所有夥伴與議員們，在此次年會中透過充分對話交流，增進理解，凝聚亞太共識，發揮民意力量，攜手合作，為印太永續創造新局。

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