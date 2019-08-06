2019-08-06

記者涂鉅旻／特稿

曾任國防部長的馮世寬在國防安全研究院任職逾一年後，再度上前線接任退輔會主委，跌破不少人眼鏡。馮世寬具備駐外經驗，對於基層部屬愛護有加，自信、率真、有話直說的個性更讓外界印象深刻，他的能力、勤快程度與承責肩膀不成問題。唯退輔會和國防部性質不同，更需要溝通能力與柔軟身段，這些特質都待「大鵬主委」展現。

馮世寬在國防部長任內，為蔡英文政府的國防戰略打下基礎，但更受外界關注的是其有話直說的個性，與令人印象深刻的驚人之語。充滿自信且從不言敗的馮世寬，除曾在立法院和立委「比民調」、自認比金城武、宋仲基等藝人帥之外，亦多次站在保護國軍官兵立場，不惜和立委言語交鋒。

可以預期的是，馮世寬執掌退輔會，其心直口快的性格，勢必使此「冷衙門」提升外界注目度，但也有立委擔憂馮的「大砲」性格，會在立法院引發風波。因此，如何拿捏詢答的字句，在立法院新會期順利「過關」，並在前主委李翔宙、邱國正既有的退伍軍人事務跨國交流工作基礎上，持續斬獲成效，都是外界矚目的課題。

除了顯露於媒體面前的直率形象，馮世寬私下相當關心基層部屬，他擔任國防部長期間曾身著全套戰鬥服，和官兵一同夜宿營地、吃野戰口糧，也曾在春節假期時，致電給留守官兵的家屬。不過，相較於國防部的官兵都是馮的「下屬」、「學弟妹」，馮接掌退輔會後，除內部事務，更需聆聽他的「學長、前輩」與眷屬的意見，扮演好照顧者的角色，這些都有賴馮展現柔軟身段與耐性，落實每項工作。

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