「超買」傷選情 民進黨 盼化危機為轉機

2019-07-29

〔記者楊淳卉／台北報導〕國安特勤人員私菸案持續延燒，黨政人士坦言，先前「超買」的名詞使用，成為事件焦點，確實對民進黨明年大選造成一定程度的影響；在修正名詞陳述後，政府要展現負責任的態度，也許可以化危機為轉機。

黨政人士說，原本私菸的本質並不是直接和民進黨團隊及總統有關，是國安系統長期積弊，因此「連前總統馬英九都不敢太大聲」。然而，總統府記者會說出「超量購買」，引發社會質疑，反而被操作成事件的主要焦點，確實對選情造成一定程度的影響。

黨政人士指出，此案雖是長年積弊，但既然在這時間點爆發，政府就應該概括承受、一肩扛起，把事件釐清，國安系統也要進行全面整飭，給人民一個交代，「也許可以化危機為轉機」。

民進黨立委吳思瑤昨受訪表示，民進黨支持者對此事有兩種情緒，一是氣憤先前就有的弊端，卻由蔡政府概括承受、害到小英；另一種情緒是失望，認為民進黨選情好不容易變好，尤其「超買」一詞影響不小。

蔡最快十月成立全國競總

面對私菸事件衝擊，民進黨仍持續為明年大選備戰，其中，不分區立委提名委員會預計在八月底、九月初成立。九月廿八日全代會將為總統及立委選舉展開首場大型造勢。蔡英文全國競選總部預計最快十月正式成立。蔡英文競選總部與中央黨部高層前天召開會議，初步確認分工。

民進黨秘書長羅文嘉昨受訪表示，會議討論選戰如何分工合作，協同作戰的機制如何建立。選戰目標是「總統勝選，立委維持過半優勢」，未來府院黨、黨團及競總將協同作戰。

羅文嘉表示，黨部要將選舉當做一個「運動過程」。除了輔選外，會針對兩個目標處理，一是青年世代，二是母親角色。近幾年民進黨在年輕世代經營出現嚴重斷層，希望重新找回民進黨年輕、敢做夢的政黨精神，未來將成立全國青年總部，由副秘書長林飛帆主責籌備。

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