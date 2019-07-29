憲兵指揮官鍾樹明 接任侍衛長

2019-07-29

〔記者涂鉅旻、楊淳卉／台北報導〕前總統府侍衛長張捷因國安特勤私菸案遭懲處，並調任陸軍司令部委員，總統府昨宣布，侍衛長一職由憲兵指揮官鍾樹明中將接任，鍾的人令昨日生效，今日即走馬上任。至於憲兵指揮官一職，國防部發言人史順文表示，繼任人選尚未公布，照慣例由憲兵副指揮官馮毅少將代理。

鍾樹明畢業於陸軍官校七十五年班、戰院九十二年班，歷任陸軍關渡地區指揮部少將指揮官、陸軍第六軍團中將副指揮官、國防部參謀本部中將訓練次長、作計次長等重要軍職。蔡總統盼借重鍾的豐富經驗，在最短時間內精實部隊紀律，強化侍衛維安專業能量，重振維安團隊專業、榮譽的優良形象。

鍾樹明於二○一一年底晉升少將、二○一七年六月晉升中將，今年六月一日接任憲兵指揮官，任期卻僅五十八日，成為我國歷任憲兵司令、憲兵指揮官之中，任期最短者。熟識鍾樹明的官員表示，鍾是個嚴肅、寡言的人，在部隊裡並不出鋒頭，但個性剛直、務實，可能因此被高層看重。

至於暫代憲兵指揮官的馮毅，為陸軍官校七十五年班畢業，和鍾樹明、張捷、特勤中心副指揮官周廣齊中將同年班，日後可能真除「扶正」。

不過，憲兵指揮部在多次兵力結構調整下，總官兵數僅剩五千人左右，導致憲兵本科出身的將領越來越少，繼二○一五年任職至二○一八年的許昌中將之後，接任憲兵指揮官的莫又銘、鍾樹明皆為陸軍出身。因此層峰將重新任用憲兵將領掌管這支「禁軍」，或是調陸軍將領擔綱此職，有待觀察。

鍾樹明 接任侍衛長

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