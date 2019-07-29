2019-07-29

記者鄒景雯／特稿

事情都已經發生了，多言又有何益？這要看話是怎麼說的。如果具有建設性，就是有效的檢討，既不會成為馬後炮，也可以做為改進的教案，避免再有下次。

就拿特勤人員藉總統專機狂購免稅菸品這事件來說，如果重新來過一次，應該如何處置，才不會把一件簡單的突發情況演成危機擴大？這應該是當前所有總統幕僚已經思索完畢的課題，如果他們夠稱職的話。之所以稱之為簡單，在於這件事的情節並不複雜，理當有效決斷。倘若該斷未斷，事隔近週，內圈智囊總該回神，著手清理戰場，否則如何善盡穩定中樞的職責。

如果把時鐘撥回到七月二十二日專機抵達國門之際，蔡總統車隊後段的隨從車輛非其預期的遭到攔截，從危機管理的角度，此事未能防患於未然，直接進入危機發生後的處理，究竟這是總統本人出訪歸來被突襲？還是調查局針對國安局人員秉公辦案的關鍵收尾？兩者間只有一線之隔，但是後續衝擊有若天壤，因此一開始的「定性」很重要。

不論從哪種角度來看，出訪專機訂購了上萬條菸，蔡總統當然不知道，總統也不會管，這事當然與總統無關，就如馬前總統回答任內出訪也有免稅菸品訂購時說「當時對此事一無所知」，是一樣的道理。既然總統不是當事人，就沒有被突襲的問題，應該立刻以超然的立場，指示徹查嚴辦，把暴風圈界定在一定範圍內，也就是訂購系統本身，絕能不外溢到總統身上。基本上，蔡總統在當晚做出局長准辭、侍衛長調職的決定，第一時間是做了正確的切割；而這兩位的懲處也在於他們未能做好危機預防的工作。

由於正值選季，在野黨與媒體的攻擊與監督，當然不會讓危機處理者稱心如意，甚至會如鯊魚聞血而至，這時訓令所屬，包括侍衛室與華航承辦單位盡快將有關資料公開透明，是止謗的第一要務，其他可能引起「牽絲」的講話，一句都不能溫情主義，否則切割就會破功。回顧過去一週，是否定位不明的話太多，不時往火圈裡跳？超買還是走私，正是顯例。尤有甚者，總統府或許是想減輕外界的火網攻擊，竟然主動放出「此一陋習自李登輝時代就開始」的混淆戰術，然卻未能同步提供證據明細，造成效果適得其反，既被斥為轉移焦點，且無疑是惹火上總統的身，更為不智。

若府內幕僚想要提醒外界此事「行之有年」，也該透過「側翼」來處理，不應犯了自開戰場的錯誤。何況，昨天才由華航遲緩公布的較完整存檔，總統專機的免稅菸購買可查至二○○六年，這是陳水扁的第二任，此後至今的十四年間，共二十六次總統出訪，為數不少的是十位數、百位數，根本不宜類比，真正開始「如火如荼」下單的，應是馬英九任內開始出現以千為單位的情況，而蔡英文三年多六次出訪，則是倍數成長，這次則破萬，這與菸捐調漲想必有關。從數字比較，反而凸顯這幾年的「發揚光大」，扯到前朝並非超級有利，足見在事態尚未充分掌握前，這類手法務必慎重。

週六，蔡總統出面道歉了，其實，總統何必道歉？本來不必如此，只要站穩查辦到底、勿枉勿縱的上位立場，誰會要求國家元首要管菸，怎麼會影響選情，國民黨全代會又怎麼好意思無限上綱？之所以搞到要道歉，正是危機處理失敗使然。

為什麼會這樣？總統出訪，從國安會以降，有隨行的人，有留守的人，後方的人一定要有應變準備，隨時接手排難，才能組建成堅強的隊伍；在欠缺縝密評估下，就讓總統頻上第一線，會是最後一例嗎？這才是亟待面對的核心問題。

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