挺香港 蔡：國民黨只是說說而已

2019-07-29

〔記者劉曉欣、楊淳卉、葛祐豪／綜合報導〕國民黨全代會昨天通過提名高雄市長韓國瑜參選二○二○總統大選，韓拋出「明年總統大選是中華民國生死之戰」；蔡英文總統昨到彰化縣參訪時反擊說，守護中華民國就是守護民主與自由，但當香港人在爭取民主自由時，從未聽到國民黨與其候選人有任何支援香港的聲音，支援香港人的只有蔡英文，國民黨只是「說說而已」！

蔡英文強調，過去幾年來，中國對於台灣採取文攻武嚇，她不退讓、不挑釁，維持兩岸的和平穩定，她才是真正守護台灣主權的人，也支援香港人來捍衛民主自由，「我們說到做到」。

蔡英文說，二○二○年台灣人能不能守得住民主？亞洲國家都在看；可不可以守住台灣的民主與主權？台灣人要展現堅定與決心，有志氣做給全世界的人看！

卓榮泰：韓進中聯辦 只看見他去朝拜天朝

蔡英文總統競選連任發言人阮昭雄昨批評，國民黨推出不敢對反送中表態、還到中聯辦為一國兩制背書的韓國瑜，就是要毀滅中華民國；千萬不要讓今日香港的民主淪喪、今日高雄的施政崩壞，成為台灣的明天。

民進黨主席卓榮泰也於臉書發文，指今年三月，韓國瑜走入中聯辦時，不要說當場有沒有提及中華民國，「相信你心裡連想都不敢想，或許連自己是高雄市長都忘得一乾二淨吧？」韓只讓全世界都看見他去朝拜天朝、聆聽派令，當時中華民國就差一點亡在他的無知與莽撞，請不要挑戰全國人民的記憶力和判斷力。

民進黨高雄市議員林智鴻昨天也批評，韓國瑜昨天鼓動僑胞寫信給當地政治菁英「告洋狀」，決戰境外的競選手法跟去年選市長如出一轍，「去年訴諸北漂青年，昨天訴諸海外僑胞」。

林智鴻提醒，韓國瑜忘記一件事，去年高雄市民給他機會，卻發現他談的內容都是口號，禁不起檢驗，也跳票百出，「韓國瑜的愛與包容是假的，透過韓粉所製造的仇恨與對立，已經讓高雄市民感到恐懼」，人民已經看破他的手腳。

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