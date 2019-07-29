韓：民主政治就是自作自受

2019-07-29

〔記者林良昇、陳賢義／綜合報導〕國民黨全代會昨鼓掌通過提名高雄市長韓國瑜參選總統，韓國瑜在二十分鐘的演說中訴求總統大選是中華民國生死之戰，還提出「一支穿雲箭、青天白日重新現」，鼓動僑胞寫信給當地政治菁英「告洋狀」，韓更說，民主政治就是自作自受的政治，選出什麼總統，將決定中華民國命運。

鼓動僑胞「告洋狀」

韓國瑜提及與黨內競爭者完成有風度、有規矩的君子之爭，但「一場保衛中華民國的戰役才真正開始」，不會是一場彬彬有禮的君子之爭，會是一場驚心動魄，攸關中華民國存亡、攸關台灣下一代的生死大戰。

韓指出，全體人民在明年大選要做出選擇，選的不是顏色，而是方向；選擇捍衛中華民國還是毀掉中華民國、遵行憲法還是破壞憲法、衝刺經濟還是綑綁民主、對外開放還是鎖國、兩岸和平還是台海危機。

重批民進黨吃香喝辣

韓國瑜批評，從前民進黨選舉打出「清廉、勤政、愛鄉土」，蔡執政三年換成「貪污、腐敗、愛權力」，菁英吃香喝辣，愛與包容不見了，忘記世上苦人多，長期支持民進黨的好朋友，「你們能不傷心嗎？」

韓批評，選舉到了，民進黨特別邪惡、特別團結，已經整軍待發，國民黨不能再軟弱，必須站起來，才能保護中華民國，「我們前輩先賢向我們呼喚」。韓並帶領與會者多次高呼「天佑中華民國」、「天佑台灣人民」。

韓國瑜指出，黨內先進可能認為他不是優秀理想的總統候選人，也不是天縱英明的領導者，但民主政治不是選出一個總統，解決所有問題，而是選出一個人和人民一起肩併肩，解決所有問題；「民主政治就是自作自受的政治」，明年大選，選出什麼總統，將會決定中華民國命運。

韓國瑜還比照「韓粉」造勢的語言，強調他首度發出「穿雲箭」，「 一支穿雲箭，青天白日重新現」，號召僑胞告洋狀，「特別是美國、日本」，一人一封信、一通電話，告訴僑居地政治菁英，中華民國三年來經濟敗壞、人民痛苦、民主倒退、海峽兩岸陷入戰爭危機。

另外，前台東縣長吳俊立父親吳丁伏本月七日逝世，今將舉行告別式，韓國瑜昨天下午抵台東弔唁，隨後由台東縣長饒慶鈴等人陪同前往市區一家早餐店會韓粉，人潮將窄巷擠得水泄不通。韓國瑜對韓粉說：「蔡英文總統會運用國家資源全力投入選戰，她的武器是洋槍洋砲，我只有一把小水果刀，這是一場資源和武器不對稱的選戰。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法