郭、侯未出席 團結大戲漏氣

2019-07-29

〔記者林良昇、俞肇福、張勳騰、張協昇、劉禹慶／綜合報導〕國民黨昨舉行全代會，在與會黨代表鼓掌通過下，正式提名高雄市長韓國瑜參選二○二○年總統大選，對決總統蔡英文。不過，角逐總統初選失利的鴻海創辦人郭台銘、孫文學校總校長張亞中缺席，部分縣市長也未出席全代會，在國民黨大團結氛圍中，仍埋分裂隱憂。

四縣市長告假 張亞中也沒到

國民黨在新北市板橋體育館召開第廿屆第三次全國代表大會，前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱都到場，前立法院長王金平也與會。

縣市長方面，身為新北「地主」的新北市長侯友宜前往汐止參加活動中心動工，並未現身；苗栗縣長徐耀昌帶團前往中國招商，澎湖縣長賴峰偉及在初選挺郭的南投縣長林明溱縣政行程滿檔，也都請假未出席。國民黨執政的十五位縣市長中，共有四位縣市長缺席全代會。

全代會按照既定程序，由黨主席吳敦義正式提案，提名在初選勝出的韓國瑜為總統參選人，並授權韓推薦其副總統人選，經中常會核備，在與會黨代表鼓掌通過下，提名程序順利完成，全場大喊：「韓國瑜，凍蒜！」

在通過總統提名人後，由吳敦義與韓國瑜共同舉起鋤頭，象徵鋤破民進黨施政，並安排已提名的立委參選人分批上台擲保齡球打倒綠色球瓶，象徵讓民進黨全倒。國民黨也義賣兩件先人文物復刻版，在中常委捧場下，十分鐘內共賣出四百九十八萬元。

吳敦義致詞指出，有人說人民厭倦了「藍綠惡鬥」，但不是「藍綠惡鬥」，只有「綠惡鬥藍」。只有國民黨執政，才能促進社會更加和諧，所以國民黨必須在總統勝選，立院席次過半達到六十席，打出全壘打。

侯友宜昨受訪重申，他目前是新北市長，只有先贏得市民認同、先把市政做好，再來談支持候選人才有意義，才能幫忙贏得勝選。

林明溱表示，韓國瑜在黨內初選勝出時他即表態支持，況且他到全代會晃一下，對韓並沒有太大加分作用，倒不如留在地方致力縣務，才能替韓爭取更多選票。

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