盼多給點時間 蔡︰要為台灣做更多事

2019-06-02

〔記者劉濱銓、陳冠備／綜合報導〕蔡英文總統昨南下到彰化、南投，與鄉親博感情，並暢談執政三年多的政績。蔡英文表示，她堅持台灣主權與民主，反對一國兩制，若台灣守不住，就代表世界上的民主自由也守不住了，因此全世界才都要守住台灣的民主自由，台灣的國際朋友也愈來愈多。

堅持民主 反對一國兩制

蔡英文昨到彰化溪州萬景園藝、北斗奠安宮、社頭泰安岩等三處知名景點參訪，在地民眾舉起「辣台妹」牌子，高呼「總統好」。

蔡英文說，執政前三年都在打基礎，調整內政建設，例如今年五月繳稅時，許多年輕人、家庭減稅「有感」，這就是改革內政基礎建設必須花點時間，代表政府有在做事。

蔡英文指出，世界評等機構指出，台灣是全球總體經濟最穩定的地方，也是四大創新國家，今年已有三千多位台商表示願回台投資，資金高達五千億元，可見基礎打穩很重要。

蔡英文也表示，前彰化縣長魏明谷這三年帶領政府離岸風電團隊打基礎，日前第一家外商投資一千六百多億，預計二○二五年將有一兆元投資在彰化外海，正是三年有成。

打好基礎 拚有感施政

蔡總統昨到南投連趕竹山、鹿谷及水里等地，所到之處都受到民眾熱情歡迎，在水里還有鄉親自製加油看板，寫著「感謝您對TAIWAN做的一切」，令小英感到相當溫馨。

總統說，執政三年來推行長照政策，不只協助老人，也減輕家屬照顧負擔，針對幼兒教育也有學費減免，擴大公托班級數，盼透過有感施政，爭取連任，繼續為台灣做更多事。

完成年改 讓年金永續

面對高雄市長韓國瑜主張對於年改，政府應恢復過去的承諾，蔡總統回應說，年改是為讓年金能永續，連前朝的馬英九在交接時，也說不能再等，她考量年金破產的時間壓力，才會極力完成。

蔡英文說，愈早改，對退休人員的衝擊就愈少，對台灣社會而言，也確保年金不會破產，不用怕領不到退休金，正因有時間壓力，她才必須完成年改。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法