提出六大保證 賴︰只有我能守護台灣

2019-06-02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選將於十日開始進行民調，前行政院長賴清德昨召開記者會，提出「台灣保證賴清德，賴清德保證台灣」等訴求尋求支持。賴清德說，不管在維護台灣主權或國家治理，他都比其他人更勝一籌，初選已進入最關鍵時刻，六月十日到十四日民調，請大家堅定支持他，只有賴清德有能力守護台灣。

治國護主權 比其他人更行

賴清德重申參選初衷指出，基層焦慮如果在二○二○總統大選民進黨輸掉，立委席次又大幅降低，民進黨不僅輸掉政權，恐怕台灣的主權和民主都受到嚴重衝擊，他才毅然登記參選，希望能力挽狂瀾。初選進行兩個多月來，經過許多波折，時間延長，辦法也被更改，但是他堅定信念，不畏橫逆，仍然不改初衷，持續參選到底。

初選關鍵期 希望國人支持

民進黨總統初選八日將舉行政見發表會，十日開始進行民調，蔡總統、賴清德兩人將分別與台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比。賴清德提出「台灣保證」，爭取支持。

賴清德指出，他受到台灣社會的栽培，擔任醫師、國大代表、立法委員、台南市長和行政院長，非常感恩台灣給他機會，讓他有機會完成理想，報效國家，服務人民。過去台灣保證了賴清德三個重要的原則，一是對台灣土地的使命，二是台灣優先和人民至上的信念，三是生於台灣，死於台灣，葬在台灣，生死都會和台灣在一起。

他強調，如果得到國人的支持，保證台灣主權完整；保證維護台灣民主自由人權法治的生活制度；保證台灣持續發展經濟；保證台灣人民有選擇未來前途的權利；保證台灣和中國間的和平發展；保證台灣在亞太區域和平扮演積極性的角色，讓台灣獲得國家發展的空間，也可以在國際合作下善盡台灣關鍵的力量。

最具實力 可以打敗國民黨

賴清德說，在民進黨內，他是最具備實力打敗國民黨候選人的人選，到目前不管在社會上聽到或看到，大家普遍相信是如此，各項民意調查呈現趨勢也是如此。

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