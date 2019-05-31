新聞解讀》韓國瑜讓國民黨恍若隔世

2019-05-31

記者施曉光／特稿

國民黨過去考量韓國瑜有不能說出「我願意」的尷尬，只能低調「選而不競」，黨中央為這位「韓流教主」量身訂做出一套可以納入「被動參選人」的罕見提名遊戲規則，還為了配合他在高雄市議會備詢期間不便表態，硬把提名協調小組徵詢與公布名單的時間延到六月十日，但就在韓國瑜宣布一日要提前站上凱道造勢後，黨內皆有宿夢一夜，恍若隔世之感。

從國民黨主席吳敦義以降的黨務人員，到每一位配合通過特別提名辦法與作業要點的中常委，原本還在配合「演戲」，未料主角突然改變「劇本」，不但在高雄市議會表態「Yes, I do」甚至眼見民調快被郭台銘迎頭趕上，不顧議會仍在質詢期間，提前轉入「假日參選總統模式」，讓眾人頓時都成「豬頭」。

當初囿於韓國瑜挾民調優勢及「韓粉」、深藍基層作為後盾，國民黨中央只能硬著頭皮配合修改提名遊戲規則，傷的是早早起跑的朱立倫與王金平，一個著眼未來合作空間，同時爭取韓粉好感，只能不斷壓低姿態，另一個雖然拉高分貝開火，但也無法撼動黨中央。

除了黨內高層與太陽們不得不低頭，連藍營地方公職人員也傳遭遇韓的支持者強使威嚇。據了解，至少在台北市就有部分國民黨籍市議員，在挺韓深藍基層民眾的壓力下，不得不配合一日凱道挺韓造勢活動，出車動員，甚至當天必須到場露臉才能交代，面對挺韓陣營如此義和團式的風格，這些藍營公職人員只能私下抱怨，敢怒而不敢言。

最近因為中央高層傳出有人動員軍系暗助郭台銘，引發挺韓陣營強烈反應，黃復興黨部特別聲明，嚴禁轄下擅自以黃復興名稱私下成立聯誼會、網路社群等組織，已成立者必須立即解散、更名或退出，此舉表象上是在澄清黨務中立，深層含意更在提醒挺韓的軍系人士也別踰矩，別兩套標準光挺韓。

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