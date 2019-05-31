郭台銘：國民黨說挺我 怎麼不理我

2019-05-31

〔記者陳柔蓁、施曉光／台北報導〕爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘，昨再次向國民黨高層隔空喊話，初選要納五十％手機民調，「不然國民黨說挺我，我天天呼籲怎麼不理我？」他強調，「現在五百萬年輕人都拿手機，我的選票都是年輕的族群、要出外拚經濟的族群，不是能在家接電話的族群；理應改納手機民調。」

再籲民調納手機 遭黨中央打槍

國民黨文傳會主委程美華昨回應，當初黨主席吳敦義約見六位參選人時，曾討論相關事宜，組發會根據各方意見所擬提名特別辦法與作業要點已送中常會定案，遊戲規則未來不會再有任何變更，也就是仍會按照提名要點規定，以中華電信住宅電話資料庫為清冊進行戶中抽樣。

郭台銘昨接受電視節目專訪時表示，他是處理台灣未來經濟議題的最適合人選，剛看到有一個人幫他做廣告，希望由郭台銘來拚經濟，他也不知道那是誰，但這顯示選民最關心拚經濟這個議題，可是民調都沒有反映這個情況；「這是時間差造成，等一段時間，我的民調會上來，我有信心！」

郭台銘說自己也有做民調，從這幾天的變化來看，他的支持率沒有民進黨做的那麼低，這是因為他用了比較精準的方法；「我不老王賣瓜，現在不說第幾名，但我絕對會在藍營裡面勝出。」那有贏高雄市長韓國瑜嗎？他回答：「那當然。」

至於前行政院長賴清德主打行政歷練，郭指出，所謂「有行政經驗」，是關於怎麼用人、做策略規劃、執行力，在任何一個大公司裡一樣有行政體系，只是有沒有效率、執行力、領導魄力的差別，「我覺得賴清德沒有魄力，他被迫害到這個程度。」

郭台銘還說，「民進黨小英總統現在民調要衝起來了，你們認為她是拚經濟拚起來的嗎？還是大家覺得爽、把賴清德幹掉才起來的，這留給大家自己想。」

至於郭台銘先前表態願意出席六一凱道「挺韓」誓師活動，但遭活動主辦人打槍說不歡迎！郭台銘回應，「不管韓粉郭粉，都是中華民國粉，要團結才能贏得未來。」

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