獎狀印摩天輪 議員撻伐韓市府馬屁文化

2019-05-31

〔記者王榮祥、葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕今年高雄市高中以下優秀畢業生市長獎，框套印有摩天輪，高雄市議會民進黨團昨指出，市長韓國瑜選前政見「愛情摩天輪」，竟然先蓋在學生的獎狀上！強烈抨擊這是百分之百馬屁文化。時代力量市議員黃捷也酸說，韓國瑜是要凸顯自己沒達成政見嗎？

教育局：節節高升精神

教育局表示，摩天輪圖樣委外招標設計，設計意象希望學子在學習上持續轉動，並透過節節高升，不斷向上精神，祝福百尺竿頭、邁向未來，評審委員也認為符合教育理念。

高市議員康裕成等人昨強烈批判，原來愛情摩天輪不是蓋在愛河，而是蓋在學生獎狀上！康裕成質疑，這是愛情摩天輪還是摩鐵摩天輪？教育局說摩天輪是節節高升，但摩天輪不是轉了半圈就往下，哪有節節高升？

黃文益說，這個圖樣百分之百是拍馬屁產物，跟觀光局辦「光頭日」一樣，顯示拍馬屁文化氣息渲染開來了，教育局也有樣學樣，真是不倫不類。

林智鴻表示，韓國瑜選舉期間不斷跟大家說要蓋摩鐵摩天輪、愛情摩天輪，外界好奇說不知道蓋在哪裡，發現原來兌現在給孩子的市長獎與模範生獎狀上。他懷疑官員不斷的拍馬屁，是因為韓國瑜說要調整人事，大家搶升官才這麼做，這是一個典型的官場現形記。

國民黨高市副議長陸淑美則表示，很多地方都有摩天輪，相關批評簡直小題大作，大部分孩子都喜歡坐摩天輪，可以居高臨下、欣賞風景，擴展人的視野，為什麼不好？

黃捷：韓凸顯政見跳票

黃捷則指出，摩天輪對於學習、教育，意義到底是什麼，市長還沒完成政見，凸顯自己沒達成政見嗎？民眾更困惑印個燙金摩天輪意義為何？

學生看到摩天輪，多未想到「轉動人生」。甲仙國小市長獎得主詹偲敏表示，看到摩天輪很新奇，想到困難時獲得很多人支持，不要隨意放棄。

教育局隨機抽樣十名市長獎得獎學生，包含四所國中、六所國小，其中有七人喜歡這樣設計，兩人不喜歡，另有一人沒有特別感覺。

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