2019-05-31

記者鄒景雯／特稿

兩岸有兩個國家，一個民主國家，一個威權國家，兩地有三個主要的政黨，分別是民進黨、中國國民黨，還有中國共產黨；有趣的是，由於歷史發展的因素使然，這三個政黨一致採行了「列寧式政黨」的組織架構與運作模式，因此最近國內兩黨在總統提名初選過程中發生了許多光怪陸離的事情，讓民主性格破表的選民看得滿頭霧水，其實都是其來有自。

「列寧式政黨」顧名思義，正是源於蘇聯共產黨的最高領袖列寧在近一百年前所提出的主義而來，所謂的列寧主義，一言以蔽之，就是民主集中制，是一個金字塔的結構，由少數人掌握最上層的權力，號令下層的全體多數的菁英體制。既言民主集中，實則民主集權，因此伴隨的是以黨領政，甚至一黨專政，屬於剛性政黨，其所標榜的「黨內民主」，僅侷於非常有限的特定對象而言。

中國的共產黨發展到今天，習近平一人稱帝，一舉把自毛鄧以來僅有的集體領導，不論是七人小組也好，九人小組也罷，最小範圍的黨內民主也全部沒收，這種政黨不提也罷，根本沒資格與民主國家的政黨相提並論。於是逃到台灣來的國民黨號稱實施民主憲政，以及後來宣示反對國民黨獨裁統治而成立的民進黨，為什麼直到二○一九年的今天，繼續對列寧體制甘之如飴、理直氣壯，甚至大言不慚黨內民主？是個相當值得探究的問題。

國民黨可以理解，當年在中國，孫中山找來政治顧問是蘇聯人，於是依樣畫葫蘆，把國民黨搞成列寧黨，而民進黨就好笑了，要打倒國民黨，居然先學國民黨，就這樣一個抄一個，真應了天下文章一大抄，全成了孿生兄弟。於是乎不論是國民黨或民進黨，他們所謂的「黨內民主」，不外就是黨主席主持的中央委員會、中常會、中執會、全代會，依序而降，相對於他們的黨員數，完全不成比例，全都是各種不同的少數。這種少數人關起門來的決定稱為「民主」，以台灣現在普遍的民主素養，恐怕可受公評。

少數決定的爭執，肯定層出不窮，原因就出在「程序」容易便宜行事，通常難以服眾。拿國民黨來說，其總統初選從今年一月打到六月即將來臨，歷經了九彎十八拐，朱立倫、王金平、韓國瑜、郭台銘，這些下場競賽的選手全都指控過黨中央，這正是權力集中，遊戲規則一人拍板的必然結果。

民進黨是台灣本土產生的政黨，但是派系林立的先天體質，遇到了兩度執政、仍耽於總統兼任黨主席，無法徹底進行政黨改造的後天失調，交織出誰能在派系間縱橫捭闔，誰就能在黨內取得發言權。該黨三月通過初選期程是如此，五月再通過修改初選期程同樣是如此，黨主席、秘書長、中執委們，誰也別怪誰，從廣大選民的角度，你們全是少數，少數的黨內互打，不叫做「民主」，通通都要接受民意最後的定奪。

台灣的民主要深化，這兩個黨都需要再進化，這題超越任何個人，是肺腑之言。

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