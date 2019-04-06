改革有成效 蔡爭取支持

2019-04-06

〔記者詹士弘、黃淑莉／雲林報導〕總統蔡英文昨天上午到雲林拱範宮參拜，她致詞時表示，去年底雲林縣長選舉結果雖然不太理想，但接續的立委選舉及總統大選，仍要拜託鄉親支持；儘管中國對台的壓力雖然越來越大，她強調台灣的主權一定守得住。

為台灣未來發展 很認真做事

總統說，民進黨很認真在做事，但有民眾反映，為什麼百姓沒有深刻的感受？這是因為所做的都是基本性的改革，這種改革需要較長的時間，效果會比較晚出現，現在效果已逐漸顯現，因為政府做的每件事，都是為了台灣未來長遠發展，今年在國政、照顧人民及經濟發展，都會看到過去三年努力的成效。

針對台灣主權，總統表示，這幾年看到中國愈來愈有企圖心，一直擴張，區域內國家都感受到中國的許多動作，對台灣的威脅也越來越大，但台灣這兩、三年在國際社會的關係不錯，與日本、美國、歐洲等主要民主國家的關係也處理得不錯，我們有困難，他們都會在國際發聲支持。

國際支持度很高 大家要有信心

總統指出，她擔任總統這幾年，國際對台灣支持度很高，尤其對台灣的民主機制、人權及自由都很誇獎及肯定，台灣民眾無法接受一國兩制，台灣有自己的制度、主權，不會接受一國兩制，也獲得國際支持，所以大家要對台灣有信心。

總統強調，雖然中國對台灣的壓力越來越大，但國際對台灣的支持也越來越強，大家對中國的動作要注意，但不要太煩惱，台灣的主權一定守得住。

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