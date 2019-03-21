廈門會劉結一？ 韓國瑜:都是揣測

2019-03-21

陸委會︰韓赴中申請未列此行程

〔記者葛祐豪、鍾麗華／綜合報導〕高雄市長韓國瑜廿二日訪問港澳及中國廈門等地，傳出中國國台辦主任劉結一將飛到廈門與韓見面；韓國瑜昨受訪時說，這些都是揣測，「不用特別講飛，聽了好像有特殊性」。

明起出訪港澳、中國

陸委會對此傳聞表示，韓國瑜赴陸申請案已獲許可，案文中並未列明會見國台辦官員的行程，陸委會早有掌握，且持續與高雄市政府溝通中，但宜由高雄市政府對外說明。

韓國瑜昨強調，高雄市政府尊重當地城市的安排，談經濟，多交朋友，高雄的未來只有道路，沒有圍牆，只有朋友，沒有敵人，確定「只談經濟，不談政治，東西賣出去，招更多觀光客進高雄，這些原則不會變」，他不會碰觸政治議題，更不會碰觸陸委會再三告誡的紅線問題，「不用擔心，純粹定位為經濟之旅」，行有餘力就看看人家怎樣培養青年人，有沒有值得我們學習之處，回高雄後，也要大力培養年輕人。

針對傳出國台辦主任劉結一將特地飛到廈門與韓國瑜見面；韓說：「我不曉得，這些都是揣測，他是飛、還是坐火車、騎摩托車、走路，你怎麼知道呢？」韓強調不用特別講「飛」，聽了好像有特殊性，不用這樣想。

韓國瑜廿二日先訪香港，參加農產品推介會簽約儀式、參訪信和集團中環廣場等；廿三日赴澳門，參加澳門高雄投資貿易洽談會簽約儀式、參觀澳門銀河、新濠影匯等；廿四日上午拜訪澳門賽馬會，下午搭船至廣東深圳，參訪深圳交通運行指揮中心等。

廿五日參訪深圳鹽田港、騰訊科技等五個行程；廿六日轉廈門，參訪廈門國際郵輪中心、廈門規劃展覽館；廿七日與廈門大學台灣研究院座談、廈門台商投資企業協會座談、參訪廈門海滄遠海自動化碼頭、廈門兩岸青創基地等；廿八日上午搭機返高雄。

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