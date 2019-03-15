韓王配？ 王怒：不要再問、總統選到底

2019-03-15

鞏固深藍選票？ 會晤郁慕明

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統選舉群雄並起，黨內拱韓聲浪不斷，前立法院長王金平卻頻被配對當副手，還有人拋出「韓王配」，王金平昨天被媒體追問到最後，頗為生氣的回應：「我老早講過，我不會當副手，也不會留在立法院，我就是參選二○二○中華民國總統到底！」

新黨主席郁慕明昨拜會王金平，雙方就兩岸議題商談三十分鐘。被問到是否為了鞏固深藍選票，王金平說，藉此機會拜託郁慕明，每位都是需要拜託的對象。至於後續是否拜會親民黨主席宋楚瑜，王也說，都是要拜訪、請託的對象。

對於是否支持王金平，郁慕明表明「不介入國民黨家務事」，但也說，藍營擔心幾個太陽參選都是自己嚇自己，反正最後出來就一個太陽，只要真正團結，「還怕不是太陽嗎？月亮也會變太陽！」

王金平會前針對「韓王配」回應說，這是多項看法中的一種，他尊重。至於韓國瑜是否已私下承諾不選總統？王金平強調，目前為止沒跟韓國瑜談過任何有關二○二○選舉的事。

此時媒體又問「副手可能成為你的選項嗎？」王按捺不住回應：「怎麼還在問我這個問題？請不要再問這個問題好不好，我老早講過，我不會當副手，也不會留在立法院，我就是參選二○二○中華民國總統到底，謝謝。」

王金平昨接受台北士林扶輪社邀請演講時，也被問及「馬王政爭」的心路歷程。王金平回憶說，當時陪女兒前往馬來西亞的小島拍婚紗、宴客，未料飛機一落地，不斷有來電通知他「出事了」，時任國民黨秘書長曾永權也電告他，時任總統兼國民黨主席馬英九要他立刻回台說明，但他認為完成女兒心願比較重要，也電告馬英九不能返台的原因，馬卻在女兒婚宴當天開記者會，還稱是「中華民國司法史上最黑暗的一天」。

談馬王政爭 沒背叛過國民黨

王金平說，他很清楚馬英九當時要他從立院院長位子下來，但要用黨紀處分他，就該在黨中央開記者會，怎麼會去總統府？他是國民黨員，「黨交代的事哪一件沒完成？何時背叛過國民黨？我是最忠貞黨員」。

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