美印太司令眾院聽證 關切兩岸局勢

2019-02-13

〔中央社華盛頓十二日電〕美軍印太司令部司令戴維森今天表達對中國在台海軍事集結、軍力不透明，以及不願放棄武力犯台的關切。他也表示，中國提出的「一國兩制」統一方針並未反映雙方意願。

戴維森：

一國兩制未反映兩岸意願

戴維森今天出席聯邦眾議院軍事委員會聽證會。他在書面證詞提到台灣時首先重申，美國根據台灣關係法與美中三公報下的一中政策，與台灣維持實質且強勁的非官方關係。台灣與美國共享開放的經濟、自由民主的社會、尊重人權與法治的價值觀。

他表示，美方持續支持以雙方民眾可接受的方式、範圍與速度，和平解決兩岸問題。美國印太司令部聚焦於改善台灣軍隊內部的聯合互動性、促進台灣軍隊的訓練與準備，並支持台灣軍隊的專業發展。

中國國家主席習近平在新年對台談話中，強調「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，以實現統一，是中國國家復興計劃的一部分。對此，戴維森表達美方對中國在台海的軍事集結、北京的軍力不透明，以及不願排除使用武力解決兩岸問題的關切。

戴維森表示，美方視台海地區的和平、穩定為長久利益，也歡迎雙方採取措施緩和緊張局勢，改善兩岸關係。習近平提到的「一國兩制」統一方針並未反映雙方意願。

戴維森也指出，儘管蔡英文總統與民進黨政府承諾「避免與中國對抗且將杜絕意外」，但鑑於北京對台北領袖的嚴厲言辭，兩岸局勢令人擔憂。印太司令部將持續與台灣軍方合作，確保台灣擁有可靠、具彈性與成本效益的自我防衛能力。

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