中國海警侵擾我東部海域 莊瑞雄：朝野應支持海巡執法、維護國安

民進黨團幹事長莊瑞雄、黨團書記長范雲。（記者林哲遠攝）

日本與菲律賓上月底宣布啟動專屬經濟區（EEZ）談判後，中國6日突派遣萬噸海巡船隻率隊來台灣東部海域、侵入台灣限制水域，被我海巡艦驅離。民進黨團幹事長莊瑞雄今直言，中國海警船早在5月份，尚未有日菲議題時，不斷侵擾台灣海域，中共不需要任何藉口，動不動就對台灣施壓。面對中國侵擾，朝野政黨應全力支持政府與海巡同仁執法，維護我國國安。

莊瑞雄指出，從中國對日、對菲的海權談判中的主張，明顯看出中國企圖代表台灣，外交部必須向日本與菲律賓提出更強烈的交涉。相鄰國家難免面臨領海、200海里經濟海域（EEZ）高度重疊爭議，全世界都應擱置主權爭議，共同開發並共享資源，相信菲律賓、日本或台灣，都按照相同的國際慣例。

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針對中國海警藉機到我國東部海域執法，國民黨要求政府應對日菲強硬交涉，才不會讓中方有藉口，莊瑞雄認為，中國海警船早在5月份，尚未有日菲議題時，已不斷侵擾台灣海域，中共不需要任何藉口，動不動就對台灣施壓。

莊瑞雄批判，中國是台灣最大的威嚇來源，中方藉由台灣的海權，在國際擴張海上霸權。中國在與日、菲談判當然有其自身主張，但無權代表台灣。面對中國侵擾，朝野政黨應全力支持政府與海巡同仁執法，維護我國國安。

至於是否擔憂中共海警船在東部海域進行軍演、巡航常態化，莊瑞雄認為，近年中國對台灣的施壓手段不斷升級，因此國防部歷時2年全面盤整國軍戰力需求，積極強化「不對稱作戰」的防禦、加強國防安全。

他指出，在日菲之間的漁業或海權協議之際，中共企圖在國際傳達「台灣是中國講的算」台灣人民絕對無法接受，台灣一定要提升國防戰力，若國會不支持國防戰力的提升，將向國際社會傳達軟弱的訊號。

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