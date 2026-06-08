民調領先蘇巧慧6.2％ 李四川競辦：蘇陣營造假抹黑引民眾反感

國民黨新北市黨部公布最新民調，李四川領先蘇巧慧6.2%。（記者翁聿煌攝）

繼民進黨公布民調參選人蘇巧慧微幅領先李四川後，國民黨新北市議會黨團智庫8日公布最新「新北市長選舉民意調查結果」，藍營參選人李四川支持度為39.2%，民進黨新北市長參選人蘇巧慧支持度為33.0%，李四川領先蘇巧慧6.2%。黨團並反批近期蘇巧慧陣營議員、側翼以錯假資訊、肉搜騷擾方式進行選舉攻擊，可見蘇陣營行為已引起民眾反感。

李四川競選辦公室指出，只要是具公信力且禁得起檢驗的民調，團隊都會當作參考，從長期追蹤新北市長民調的美麗島電子報民調，以及最新公布的媒體民調，顯示李四川民調不但皆維持領先，領先趨勢更持續擴大，感謝市民朋友的支持與肯定，李四川已提出蘆社大橋興建、打造AI產業廊帶、捷運軌道延伸、校校有公托、敬老卡擴大使用等有感政見，未來也會持續提出各面向、各族群的具體政見，爭取更多市民朋友的支持。

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李競辦表示，國民黨新北市議會黨團智庫8日公布的民調，為第三方且具長年公信力的民調單位執行，對比蘇巧慧陣營透過特定媒體釋出「自己做的」民調，兩者公信力高下立判，民眾心中也自有一把尺。

李四川競選辦公室表示，近期蘇巧慧陣營議員、綠營名嘴以假訊息方式抹黑李四川，卻一再翻車，綠營側翼甚至以肉搜騷擾、公布住家地址、公開家人名字等方式，造成李四川家人及鄰居巨大壓力，蘇巧慧至今無半點譴責，如今民調顯示李四川領先差距擴大，證明新北市民眼睛是雪亮的，且對於蘇巧慧陣營及側翼網軍的造假抹黑、肉搜手段感到反感，再次呼籲蘇巧慧，別再與側翼網軍的負面手段站在同一邊，停止相關惡劣行徑，回歸正當的選舉方式。

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