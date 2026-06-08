柯志恩市政顧問團首波35人名單 藍白合還有韓家軍

柯志恩今公布首波市政顧問團35人名單。（柯辦提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今發布首波「市政雄專業」35人市政顧問團名單，強調結合「高雄經驗」多元互補，其中包括民眾黨前立委張其祿，前高雄市長韓國瑜團隊中的財政局長李樑堅、法制局長吳麗秋。

柯志恩表示，這幾年走訪高雄各地，深刻體會到市政挑戰不能只靠單一視角，以「美濃大峽谷」為例，該議題涉及中央與地方權責劃分，跨越工程、管理、環境生態到稽查量能等諸多領域，因此特別成立市政顧問團，借助顧問們的專業，讓政見能更務實。

請繼續往下閱讀...

柯志恩同時提出三大「旗艦型政策」研究規劃，包括「大機場計畫」、205兵工廠未來規劃，還有評估旗津後續發展，如何帶動交通、海洋與觀光產業。

她介紹擔任市政顧問團總召集人的義守大學財金系特聘教授與中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿，未來將針對高雄市政藍圖的細節，提供最專業的指導與研擬。

今出席者還有前高雄師範大學校長吳連賞、前高市法制局長吳秋麗、屏東科技大學通識教育中心教授簡赫琳、高雄大學政治法律學系教授廖義銘、成功大學政治學系教授蔣麗君。

針對媒體關注，市政顧問團成員有韓國瑜任市長時期的局處首長，以及曾擔民眾黨立委的張其祿教授，是否代表藍白合等；柯志恩表示，前財政局長李樑堅、前法制局長吳秋麗都有專業背景與實務經驗，無論任何黨派、顏色，甚至綠營學者若願意加入市政顧問團，都非常歡迎，沒有謂韓團隊是否過多問題，只有市政經驗是否紮實的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法