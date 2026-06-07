鄭麗文訪美 蔡其昌批鄭麗文講的話不應呼應著正欺負台灣的中國

立法院民進黨團總召蔡其昌帶著子弟兵北區市議員參選人簡嘉佑到市場拜票。（記者蘇金鳳攝）

國民黨主席鄭麗文現正訪問美國，民進黨立法黨團總召蔡其昌今天到中市北區東興市場為子弟兵北區市議員參選人簡嘉佑拉票受訪表示，鄭麗文參訪美國，國人期待是她能夠代表台灣的政黨，讓國際社會知道台灣一直長期被打壓、被中國凌虐，而非講的話，談的內容，都在呼應著正欺負台灣、正在武力威脅台灣的中國，他希望鄭麗文能讓世界的民主陣營能夠來多支持台灣。

國民黨主席鄭麗文目前正在美國訪問，蔡其昌今天受訪表示，面對中國武力的威脅，國人期待的是藉著鄭主席的出訪，讓國際社會知道台灣一直長期被打壓、被中國凌虐的這個狀態，這才是在野黨主席出訪，國人所盼望看到的達到的效果，但如果台灣的在野黨的主席出訪，講的話，談的內容，都在呼應著正欺負台灣、正在武力威脅台灣的中國，話語跟內容都跟中國接近的話，這不是國際社會所樂見的，那更不是台灣民眾所期盼。

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他強調，希望鄭麗文此次的出訪，能夠多多介紹台灣，能夠多讓國際社會了解台灣正面臨中國武力的威脅，希望世界的民主陣營能夠來多支持台灣，這才是符合國人對在野黨主席的期待。

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