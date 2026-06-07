提及曾見過「兩個黃國昌」 李宗憲：都是那個自戀到極點的他

李忠憲表示，黃國昌不管做什麼動作，他就是那個自戀到極點、只想往上爬，除了能夠給他官位，完全沒有把其他人看在眼裡的黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌出版新書《向光前行》，引爆一連串爭議。學者李忠憲表示，他曾見過兩個黃國昌，但其實是同一個人。

李忠憲提及，這「兩個黃國昌」，分別是寧願要1000家捷安特、不要台積電，那個躺在椅子上，傲慢對待他的黃國昌；以及兩、三個月後，在資通訊安全中心條例，笑臉迎人叫忠憲兄，送他到電梯門口、握手再見的黃國昌，這兩個黃國昌其實是同一人。

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李忠憲表示，黃國昌不管做什麼動作，他就是那個自戀到極點、只想往上爬，除了能夠給他官位，完全沒有把其他人看在眼裡的黃國昌。李忠憲也提到，大家為什麼要糾結，他有沒有去醫院看洪慈庸，有沒有去其實一點都不重要，因為真正重要的是一個人對待別人的方式，究竟來自良知還是來自利益。

李忠憲強調：「探病可以演，眼淚可以演，憤怒也可以演；但一個人在沒有鎂光燈的地方，如何對待那些對他沒有利用價值的人，往往才是他最真實的模樣。」

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