重視新北社團發展 蘇巧慧喊：恢復社團補助款

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）出席永和區老人會桌球比賽，提出要恢復社團補助款。（記者賴筱桐攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午出席永和區老人會桌球比賽，她表示，社團是社會非常重要的一環，若她有機會成為新北市長，要重新恢復社團補助款，讓大家更好運作。

蘇巧慧致詞說，她不是第一次參加永和區老人會桌球比賽，看到長輩們很親切，打球也很厲害，她雖然能對打，把球拍過來、拍過去，但是上次輸給1位90歲伯伯，伯伯還會殺球，「在這裡我算是小朋友」，大家因為有運動、有好朋友陪伴，所以心情好、健康好，這就是長輩聚會的目的。

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蘇巧慧提到，永和區老人會場地利用福和橋的橋下空間，雖然是疏洪道，但是平常沒有疏洪時拿來運動，如果環境需要整理，議員們都會幫忙，汛期有需要洩洪時，大家一起把東西撤除，場內沒有固定式設施，都是可撤離的，達到雙重利用效果，未來也會朝此模式，善用更多空間讓大家運動。

蘇巧慧強調，社團需要大力補助，如果她有機會成為新北市長為大家服務，社團是社會非常重要的一環，所以應該讓社團補助款重新恢復，讓大家更好運作，尤其是長輩的老人會，人數越來越多，更應該給予幫忙。

新北市議員許昭興說明，新北市每年議員建議款為1200萬元，過去600萬元用於硬體建設（資本門）、600萬元用於社團補助，但前新北市長朱立倫卸任前改變制度，市長侯友宜上任之後，建議款僅能使用在公部門的硬體建設，她認為應該調整，重新恢復社團補助，至於配額多少，可再研議。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席永和區老人會桌球比賽，熱情和民眾打招呼。（記者賴筱桐攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧到福和橋下市集掃街拜票，有民眾要求合影。（記者賴筱桐攝）

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