海峽論壇6/13廈門舉行 學者：中共會邀「魁儡政黨」配合演出

中國國民黨副主席張榮恭。（資料照）

第18屆「海峽論壇」6月13日將在福建廈門舉行，中國國台辦宣稱已邀請台灣有關政黨代表參加，國民黨則預告將派副主席張榮恭率團出席。學者批評，海峽論壇是中共年度的統戰大戲，中共會邀一些「魁儡政黨」配合演出。

國台辦發言人朱鳳蓮日前指出，海峽論壇6月13日將舉辦大會，論壇總會場設在廈門，福建有關區市、平潭綜合實驗區將舉辨相關活動。本屆論壇兼具民間性、草根性、廣泛性定位，擴大民間交流及深化融合發展主題，設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流4個大板塊58項活動。

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朱鳳蓮聲稱，將邀請台灣有關政黨代表，以及公會、青年、婦女、民間信仰、農漁水利、文化旅遊、衛生健康、工商金融等各界人士參加，目前論壇各項工作穩定推進。

成功大學政治系教授王宏仁受訪批評，海峽論壇是中共對台統戰的年度大戲，相關統戰、灰區行動、軍事威脅會持續並進，軟得更軟、硬得更硬，中共也會找台灣一些「魁儡政黨」參加，配合其年度大戲的演出。

此外，為因應中共藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透，陸委會已宣布政府對海峽論壇的政策立場：一、禁止在台辦理海峽論壇相關活動，也不得與中方合作辦理。二、禁止中央機關、地方政府人員參與相關活動。三、禁止推動消滅中華民國的一國兩制台灣方案或民主協商等活動。四、提醒國人注意，遵守兩岸條例以及相關規範，避免觸法。五、提醒國人注意赴中人身安全風險。六、呼籲各界和政黨不要附和中共對台敘事，淪為對台統戰工具。

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