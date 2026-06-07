與蘇巧慧同台拉票 李四川：由支持者選擇人選

國民黨新北市長參選人李四川（中）出席永和區老人會桌球比賽，受邀上台致詞。（記者賴筱桐攝）

國民黨新北市長參選人李四川今天上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧同場出席永和區老人會活動，雙方較勁意味濃厚。李四川回應，選舉本來就是各拉各的支持者，每個活動他們2人都會參加，原則上由支持者去選擇人選。至於有沒有信心打贏蘇巧慧？李強調，「我有信心」。

李四川與蘇巧慧今天同場出席永和區老人會桌球比賽，2人碰面時握手致意，並輪流上台致詞，隨後也分別到福和橋下市集掃街拜票，和採買民眾打招呼。

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李四川致詞表示，他從小開始打桌球，還曾經參加校隊，但是已經差不多30年沒有打桌球，年底如果他當選新北市長，一定會給長輩更優質的運動環境。

李四川指出，捷運中和光復線現在在台北市府遞件，如果遞件完成，就會開始推動。上週他騎車從秀朗橋經過福和橋前往北市公館，早上7點50分到現場觀察中、永和民眾怎麼上班、橋上車輛有多少？不只是福和橋、成功路，在秀朗橋周邊都出現交通壅塞情形，所以中和光復線捷運一定要蓋，未來搭配南環、北環段，他拜託台北市捷運局一定要趕快完成，有效串聯雙北交通路網。

國民黨新北市長參選人李四川到福和橋下市集掃街拜票，與民眾合影。（記者賴筱桐攝）

國民黨新北市長參選人李四川到福和橋下市集掃街拜票，爭取民眾支持。（記者賴筱桐攝）

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