蔣萬安推育兒減工時、公務員卻假日加班 沈伯洋提脫北潮：不正常

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。（記者方賓照攝）

藍綠最近針對「台北大縱走」你來我往，北市大地處昨、今連兩天一早發布新聞稿，反擊「外界質疑台北步道無進展、交通未規劃」，並批「不懂裝懂」、沈「外行」抹煞基層努力。對此，沈伯洋今回應，週末變相加班，還把局處加入政治攻防，不正常。

台北市長蔣萬安今年推出「育兒減工時」，打造友善職場照顧勞工；3日在替象徵民主對話「哈維爾的長椅」揭幕時，曾說透過對話化解歧異，國內不同政黨間也應如此，相信這樣能讓台北、台灣大步向前。

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6日早上八點多、今天清晨六點多，大地處連日發布新聞回應「台北大縱走」，先是針對「外界質疑」回應「外界在不了解實際情況與具體成果前，不要不懂裝懂」；今天進一步指名道姓，「打臉沈伯洋天際線說」、「有心人士外行的批評，已讓山友們不敢恭維」等。

沈伯洋表示，對於自身「天際線」的說法，大地處大概還是有一點誤會，「我們講的是交通路網的建立。」早上看到新聞內容感到非常憂心，大地處是用週六、週日在發新聞稿，等於是週末變相加班，並把局處加入政治攻防，「這不是一件很正常的事情。」

媒體追問，市府官員開頻道節目評論參選人，會否違反行政中立？沈伯洋說，包含公務員週末加班等在內，都讓人覺得有點匪夷所思。基層公務員被推出來做選舉攻防，不太妥當，而且提出市政願景，希望能夠進入實質討論，不要去做攻防，也是市民所期待；至於是否違反行政中立，「以他們自己的這個角度來評斷即可」。

沈伯洋強調，現在比較擔心的仍是第一線的基層公務員。基層公務員一直以來「過度高壓」，人力不斷流失，有的已經缺額到三成以上，工作環境必須要被提升。「如果說總是上面的人有些想法，然後直接叫這些基層公務員去做，在自己原本工作都還需要執行的狀況之下，政策執行一定會不夠到位，也會造成過多壓力，以後大家考上高普考要分發時，很多人就不想待在台北，這是現今面臨的困境。」

此外，記者詢問，蔣市長在民間推出育兒減工時，但市府公務員假日卻還在工作，以及四天前才說「透過對話化解歧異」，言行有無背道而馳？

沈伯洋回應，叫基層公務員假日還在工作，完全違反一般職場上應該對待勞工的方式，之前也有提過真正實質改善公務人員工作環境的做法，諸如讓公務員的彈性工時重新做改變，像是東京模式；育兒方面，不論是小小孩或年紀稍大一點的小朋友，在市府內或附近容易托育、讓孩子可以遊玩，減少接送通勤時間。

他也提到導入AI，真正減少大家的工作量，不同局處應有AI專門工作人員，大家有問題時可以詢問，解決AI相關問題，公務員減壓之後，才有辦法讓人力能留在台北，再去談願景、施政，更有效率。此外，還是很希望市長能夠針對市政，大家一起來討論與辯論，「我們不能夠今天剪綵，然後弄了一個長椅，但是你做的事情本身並不是哈維爾的事情，這樣對我們而言，並無實質溝通效益。」

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